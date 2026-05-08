Зараженные хантавирусом пассажиры разъехались по миру: ВОЗ исследует

Пробирки с тестами на хантавирус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Медицинские службы на четырех континентах ведут масштабный поиск пассажиров круизного лайнера компании Oceanwide Expeditions, на борту которого вспыхнул смертельный хантавирус. После того как несколько десятков человек покинули судно без прохождения проверки, вирус уже унес жизни трех туристов. Из-за этого правительства разных стран начали срочно изолировать контактных лиц.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

ВОЗ прокомментировала вспышку хантавируса среди пассажиров круиза

Масштабная медицинская операция развернулась после того, как 24 апреля от 30 до 40 пассажиров из 12 стран покинули зараженное судно на острове Святой Елены в Южной Атлантике.

На тот момент отслеживание контактов не проводилось, поэтому люди разлетелись по миру. Большинство из них отправились рейсом в Йоханнесбург 25 апреля, на борту которого находилось 88 человек. Среди пассажиров того самолета также была инфицированная голландка, которая вскоре умерла в Южной Африке. После этого случая органы здравоохранения Сингапура, Франции, Швейцарии и местные власти острова Святой Елены призвали срочно изолировать подозрительных пассажиров на срок до 45 дней и проводить массовые тестирования.

Лабораторные анализы подтвердили по меньшей мере пять случаев заражения Андским вирусом. В отличие от других хантавирусов, которые распространяются исключительно через вдыхание частиц помета грызунов, эта разновидность способна передаваться между людьми и вызывает тяжелый легочный синдром. Инкубационный период болезни длится от одной до восьми недель, что значительно затрудняет выявление инфицированных.

Читайте также:

"Мы считаем, что это будет вспышка будет минимальна, если будут приняты меры здравоохранения и будет проявлена солидарность во всех странах", — отметил в четверг директор ВОЗ по вопросам оповещения и реагирования доктор Абдирахман Махамуд,.

Первой жертвой вспышки стал гражданин Нидерландов, который умер еще 11 апреля. Его тело вынесли на берег только 24 апреля, когда судно пришвартовалось на острове Святой Елены. Впоследствии умерла его жена, а 2 мая вирус унес жизнь третьей жертвы немецкой туристки, чье тело до сих пор остается на борту.

В тот же день врачи официально подтвердили наличие хантавируса у эвакуированного в Южную Африку британца. Ситуация на корабле заставила спасателей эвакуировать еще трех человек, включая судового врача, вблизи Кабо-Верде для дальнейшего лечения в европейских клиниках.

Следователи Министерства здравоохранения подозревают, что погибшие супруги из Нидерландов подхватили инфекцию во время наблюдения за птицами. Ученые из Института Мальбран в ближайшее время отправятся в город Ушуайя, расположенный в 3,5 часах полета от Буэнос-Айреса. Эксперты будут проверять грызунов на местной свалке. Тем временем ВОЗ организовала доставку 2500 диагностических наборов в лаборатории в пяти странах для оперативного выявления новых больных.

Новини.LIVE ранее писали о том, что в четверг, 7 мая, в Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом. Известно, что инфицированный пациент находится под наблюдением врачей.

На круизном лайнере, где обнаружили вспышку хантавируса, находились и украинцы. Позже в МИД Украины уточнили, что граждане не заболели и никаких симптомов у них не обнаружено.