Заражені хантавірусом пасажири роз'їхались по світу: ВООЗ досліджує

Пробірки з тестами на хантавірус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Медичні служби на чотирьох континентах ведуть масштабний пошук пасажирів круїзного лайнера компанії Oceanwide Expeditions, на борту якого спалахнув смертельний хантавірус. Після того як кілька десятків людей покинули судно без проходження перевірки, вірус уже забрав життя трьох туристів. Через це уряди різних країн почали терміново ізолювати контактних осіб.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

ВООЗ прокоментувала спалах хантавірусу серед пасажирів круїзу

Масштабна медична операція розгорнулася після того, як 24 квітня від 30 до 40 пасажирів із 12 країн покинули заражене судно на острові Святої Єлени в Південній Атлантиці.

На той момент відстеження контактів не проводилося, тож люди розлетілися світом. Більшість із них вирушили рейсом до Йоганнесбурга 25 квітня, на борту якого перебувало 88 осіб. Серед пасажирів того літака також була інфікована голландка, яка невдовзі померла в Південній Африці. Після цього випадку органи охорони здоров'я Сінгапуру, Франції, Швейцарії та місцеву владу острова Святої Єлени закликали терміново ізолювати підозрілих пасажирів на термін до 45 днів та проводити масові тестування.

Лабораторні аналізи підтвердили щонайменше п'ять випадків зараження Андським вірусом. На відміну від інших хантавірусів, які поширюються виключно через вдихання частинок посліду гризунів, цей різновид здатний передаватися між людьми та викликає важкий легеневий синдром. Інкубаційний період хвороби триває від одного до восьми тижнів, що значно ускладнює виявлення інфікованих.

"Ми вважаємо, що це буде спалах буде мінімальний, якщо будуть вжиті заходи охорони здоров'я та буде проявлена ​​солідарність у всіх країнах", — зазначив у четвер директор ВООЗ з питань оповіщення та реагування доктор Абдірахман Махамуд,.

Першою жертвою спалаху став громадянин Нідерландів, який помер ще 11 квітня. Його тіло винесли на берег лише 24 квітня, коли судно пришвартувалося на острові Святої Єлени. Згодом померла його дружина, а 2 травня вірус забрав життя третьої жертви німецької туристки, чиє тіло досі залишається на борту.

Того ж дня лікарі офіційно підтвердили наявність хантавірусу в евакуйованого до Південної Африки британця. Ситуація на кораблі змусила рятувальників евакуювати ще трьох людей, включно з судновим лікарем, поблизу Кабо-Верде для подальшого лікування у європейських клініках.

Слідчі Міністерства охорони здоров'я підозрюють, що загибле подружжя з Нідерландів підхопило інфекцію під час спостереження за птахами. Науковці з Інституту Мальбран найближчим часом вирушать до міста Ушуайя, розташованого за 3,5 години льоту від Буенос-Айреса. Експерти перевірятимуть гризунів на місцевому сміттєзвалищі. Тим часом ВООЗ організувала доставку 2500 діагностичних наборів до лабораторій у п'яти країнах для оперативного виявлення нових хворих.

Новини.LIVE раніше писали про те, що в четвер, 7 травня, в Ізраїлі зафіксували перший випадок зараження хантавірусом. Відомо, що інфікований пацієнт перебуває під наглядом лікарів.

На круїзному лайнері, де виявили спалах хантавірусу, перебували й українці. Пізніше в МЗС України уточнили, що громадяни не захворіли і жодних симптомів у них не виявлено.