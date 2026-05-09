В Испании суд ввел карантин для 14 пассажиров MV Hondius
В Испании суд отправил на принудительный карантин граждан, которые были пассажирами судна MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус. Речь идет о 14 испанцах. Они будут находиться на семидневном карантине в мадридском военном госпитале.
Об этом сообщает El Pais, передает Новини.LIVE.
Карантин для испанцев
Власти отказались от ранее озвученной концепции "добровольной изоляции", о которой заявляла министр обороны Маргарита Роблес.
Правительство страны издало специальный приказ, который обязывает граждан пройти семидневный карантин. Пациентов будут размещать в отдельных палатах Центрального военного госпиталя имени Гомеса Ульи. При необходимости этот период может быть продлен в зависимости от результатов медицинского наблюдения.
Поскольку речь идет об ограничении права на свободу передвижения, решение требовало отдельного разрешения суда. Суд в Мадриде согласился с аргументами правительства и санкционировал принудительную изоляцию.
Известно, что ПЦР-тест сначала проведут по прибытии в больницу, а еще один — через семь дней.
Контролируемое наблюдение в больнице предусматривает двухразовое ежедневное измерение температуры, а также отслеживание возможных симптомов, в частности лихорадки, кашля, одышки, мышечной боли.
В приказе говорится, что в случае несоблюдения положений резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здоровье.
"Меры, которые органы здравоохранения считали неотложными и необходимыми для охраны здоровья, и которые были приняты в "Приказе об уведомлении о карантинных мерах, которым подлежат лица, пострадавшие от медицинского события, объявленного на судне MV Hondius из Ушуайи (Аргентина) 1 апреля 2026 года, должны подать заявление по прибытии в Испанию, пораженную хантавирусом", от 8 мая 2026 года", — говорится в постановлении суда.
Власти уверяют, что ситуация контролируется, а вероятность распространения инфекции среди населения остается низкой.
Хантавирус в мире
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press, на круизном судне MV Hondius зафиксирована вспышка хантавируса, которая привела к погибшим и инфицированным. Среди пассажиров находятся пятеро граждан Украины — их состояние оценивается как стабильное, признаков заболевания не обнаружено.
Позже еще один случай инфицирования подтвердили в Израиле — пациент недавно находился в Восточной Европе и сейчас находится под наблюдением врачей. Медицинские службы в разных странах продолжают поиск пассажиров лайнера, которые могли покинуть судно без обследования.
В ВОЗ при этом отмечают, что угроза масштабного распространения остается низкой, ведь вирус передается между людьми крайне редко, а основными его носителями являются грызуны.
Впоследствии стало известно, что в Испании и на острове Тристан-да-Кунья зафиксировали новые подозрения хантавируса. Известно, что в результате заболевания умерли три человека.