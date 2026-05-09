В Іспанії суд запровадив карантин для 14 пасажирів MV Hondius

Судно MV Hondius. Фото: REUTERS TV

В Іспанії суд відправив на примусовий карантин громадян, який були пасажирами судна MV Hondius, на якому спалахнув хантавірус. Йдеться про 14 іспанців. Вони перебуватимуть на семиденному карантині у мадридському військовому госпіталі.

Про це повідомляє El Pais, передає Новини.LIVE.

Карантин для іспанців

Влада відмовилася від раніше озвученої концепції "добровільної ізоляції", про яку заявляла міністерка оборони Маргарита Роблес.

Уряд країни видав спеціальний наказ, який зобовʼязує громадян пройти семиденний карантин. Пацієнтів розміщуватимуть в окремих палатах Центрального військового шпиталю імені Гомеса Ульї. За потреби цей період може бути подовжений залежно від результатів медичного спостереження.

Оскільки йдеться про обмеження права на свободу пересування, рішення потребувало окремого дозволу суду. Суд у Мадриді погодився з аргументами уряду та санкціонував примусову ізоляцію.

Відомо, що ПЛР-тест спочатку проведуть після прибуття до лікарні, а ще один — через сім днів.

Контрольоване спостереження у лікарні передбачає дворазове щоденне вимірювання температури, а також відстеження можливих симптомів, зокрема лихоманки, кашлю, задишки, м’язового болю.

У наказі йдеться, що у випадку недотримання положень резолюції застосовуватиметься режим санкцій, викладений у Загальному законі про громадське здоров’я.

"Заходи, які органи охорони здоров’я вважали невідкладними та необхідними для охорони здоров’я, і які були прийняті в "Наказі про повідомлення про карантинні заходи, яким підлягають особи, постраждалі від медичної події, оголошеної на судні MV Hondius з Ушуайї (Аргентина) 1 квітня 2026 року, повинні подати заяву після прибуття до Іспанії, ураженої хантавірусом", від 8 травня 2026 року", — йдеться в ухвалі суду.

Влада запевняє, що ситуація контрольована, а ймовірність поширення інфекції серед населення залишається низькою.

Хантавірус у світі

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Associated Press, на круїзному судні MV Hondius зафіксовано спалах хантавірусу, який призвів до загиблих та інфікованих. Серед пасажирів перебувають п’ятеро громадян України — їхній стан оцінюють як стабільний, ознак захворювання не виявлено.

Пізніше ще один випадок інфікування підтвердили в Ізраїлі — пацієнт нещодавно перебував у Східній Європі та нині перебуває під наглядом лікарів. Медичні служби в різних країнах продовжують пошук пасажирів лайнера, які могли залишити судно без обстеження.

У ВООЗ при цьому зазначають, що загроза масштабного поширення залишається низькою, адже вірус передається між людьми вкрай рідко, а основними його носіями є гризуни.

Згодом стало відомо, що в Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья зафіксували нові підозри хантавірусу. Відомо, що внаслідок захворювання померли троє людей.