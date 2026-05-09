Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Іспанії суд запровадив карантин для 14 пасажирів MV Hondius

В Іспанії суд запровадив карантин для 14 пасажирів MV Hondius

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 20:31
В Іспанії суд запровадив карантин для 14 пасажирів MV Hondius
Судно MV Hondius. Фото: REUTERS TV

В Іспанії суд відправив на примусовий карантин громадян, який були пасажирами судна MV Hondius, на якому спалахнув хантавірус. Йдеться про 14 іспанців. Вони перебуватимуть на семиденному карантині у мадридському військовому госпіталі.

Про це повідомляє El Pais, передає Новини.LIVE.

Карантин для іспанців

Влада відмовилася від раніше озвученої концепції "добровільної ізоляції", про яку заявляла міністерка оборони Маргарита Роблес.

Уряд країни видав спеціальний наказ, який зобовʼязує громадян пройти семиденний карантин. Пацієнтів розміщуватимуть в окремих палатах Центрального військового шпиталю імені Гомеса Ульї. За потреби цей період може бути подовжений залежно від результатів медичного спостереження.

Оскільки йдеться про обмеження права на свободу пересування, рішення потребувало окремого дозволу суду. Суд у Мадриді погодився з аргументами уряду та санкціонував примусову ізоляцію.

Читайте також:

Відомо, що ПЛР-тест спочатку проведуть після прибуття до лікарні, а ще один — через сім днів. 

Контрольоване спостереження у лікарні передбачає дворазове щоденне вимірювання температури, а також відстеження можливих симптомів, зокрема лихоманки, кашлю, задишки, м’язового болю.

У наказі йдеться, що у випадку недотримання положень резолюції застосовуватиметься режим санкцій, викладений у Загальному законі про громадське здоров’я.

"Заходи, які органи охорони здоров’я вважали невідкладними та необхідними для охорони здоров’я, і які були прийняті в "Наказі про повідомлення про карантинні заходи, яким підлягають особи, постраждалі від медичної події, оголошеної на судні MV Hondius з Ушуайї (Аргентина) 1 квітня 2026 року, повинні подати заяву після прибуття до Іспанії, ураженої хантавірусом", від 8 травня 2026 року", — йдеться в ухвалі суду.

Влада запевняє, що ситуація контрольована, а ймовірність поширення інфекції серед населення залишається низькою.

Хантавірус у світі

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Associated Press, на круїзному судні MV Hondius зафіксовано спалах хантавірусу, який призвів до загиблих та інфікованих. Серед пасажирів перебувають п’ятеро громадян України — їхній стан оцінюють як стабільний, ознак захворювання не виявлено. 

Пізніше ще один випадок інфікування підтвердили в Ізраїлі — пацієнт нещодавно перебував у Східній Європі та нині перебуває під наглядом лікарів. Медичні служби в різних країнах продовжують пошук пасажирів лайнера, які могли залишити судно без обстеження. 

У ВООЗ при цьому зазначають, що загроза масштабного поширення залишається низькою, адже вірус передається між людьми вкрай рідко, а основними його носіями є гризуни.

Згодом стало відомо, що в Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья зафіксували нові підозри хантавірусу. Відомо, що внаслідок захворювання померли троє людей. 

карантин Іспанія хантавірус
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації