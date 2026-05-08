Відмовляють легені або нирки: усе, що треба знати про хантавірус

Медик біля швидкої допомоги під час евакуації пацієнтів з підозрою на хантавірус. Фото: REUTERS/Danilson Sequeira

Спалах рідкісного хантавірусу на круїзному лайнері, який забрав життя чотирьох людей, привернув увагу світової спільноти до цієї небезпечної інфекції. Хоча хвороба може протікати з важкими ускладненнями, як-от легеневий синдром або геморагічна лихоманка, фахівці ВООЗ заспокоюють: ризик масової епідемії залишається низьким, оскільки вірус важко передається між людьми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на AP News.

Що таке хантавірус та звідки він взявся

Директорка з питань готовності до епідемій та пандемій у ВООЗ Марія Ван Керхове підкреслила, що переважна більшість людей ніколи не зіткнеться з цією хворобою, і вона не має потенціалу перетворитися на нову масштабну пандемію.

Хантавіруси існують у світі вже багато століть. Свою назву вони отримали від річки Хантаан у Кореї, де ще в 1950-х роках під час війни вірус вразив 3000 солдатів.

Хто переносить хантавірус

Головними переносниками інфекції є гризуни. Люди найчастіше заражаються поблизу своїх домівок чи сільськогосподарських будівель, особливо якщо вдихають вірусні частинки під час прибирання місць зі скупченням мишачого посліду.

Які симптоми має хантавірус та який шанс на смерть

Симптоми можуть проявитися у проміжку від одного до восьми тижнів і спочатку нагадують звичайний грип: з'являється лихоманка, м'язовий та головний біль, озноб.

Згодом хвороба може прогресувати до важкого легеневого синдрому, під час якого легені наповнюються рідиною, або до геморагічної лихоманки з ураженням нирок. Але летальність від хантавірусу залежить від штаму: при легеневому синдромі гине близько 35% пацієнтів, тоді як при нирковому — від 1% до 15%.

Головна небезпека вірусу Анд полягає в тому, що він єдиний з усієї родини хантавірусів здатний передаватися від людини до людини. Як пояснила докторка Жанна Марраццо з Американського товариства інфекційних захворювань, імовірно, хворі виділяють дрібні заразні частинки під час кашлю, чхання чи розмови. Проте у ВООЗ заспокоюють: така передача потребує тісного та тривалого контакту, тому ризик масштабного спалаху мінімальний.

Статистика підтверджує, що інфекція є доволі рідкісною. У 2025 році на території восьми країн Америки було зафіксовано лише 229 випадків захворювання, з яких 59 стали летальними. Хоча специфічного лікування від хантавірусу досі не існує, раннє звернення до лікарів значно підвищує шанси на одужання.

Експерти наголошують, що найкраща профілактика — це мінімізація контактів із гризунами та правильне прибирання приміщень за допомогою розчину відбілювача. Також краще не використовувати пилосос чи віник, щоб не підіймати зайвий раз заражений пил у повітря.

Новини.LIVE раніше повідомляли про стан українців, які також перебували на зараженому хантавірусом лайнері. У МЗС повідомили, що їх стан задовільний, тестування не показали наявність вірусу в крові.

У четвер, 7 травня, стало відомо, що в Ізраїлі виявили випадок зараження хантавірусу. Втім медики вважають, що пацієнт міг заразитися ще кілька місяців тому, але звернувся по допомогу лише після гострого прояву симптомів.

Попри це стало відомо, що деякі потенційно заражені пасажири круїзного лайнера роз'їхалися по домівках без належної перевірки. У п'ять країн терміново доставили 2500 тестів для перевірки ймовірних контактних осіб.