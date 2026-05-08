Отказывают легкие или почки: все, что нужно знать о хантавирусе

Медик возле скорой помощи во время эвакуации пациентов с подозрением на хантавирус. Фото: REUTERS/Danilson Sequeira

Вспышка редкого хантавируса на круизном лайнере, унесшая жизни четырех человек, привлекла внимание мирового сообщества к этой опасной инфекции. Хотя болезнь может протекать с тяжелыми осложнениями, такими как легочный синдром или геморрагическая лихорадка, специалисты ВОЗ успокаивают: риск массовой эпидемии остается низким, поскольку вирус трудно передается между людьми.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на AP News.

Что такое хантавирус и откуда он взялся

Директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям в ВОЗ Мария Ван Керхове подчеркнула, что подавляющее большинство людей никогда не столкнется с этой болезнью, и она не имеет потенциала превратиться в новую масштабную пандемию.

Хантавирусы существуют в мире уже много веков. Свое название они получили от реки Хантаан в Корее, где еще в 1950-х годах во время войны вирус поразил 3000 солдат.

Кто переносит хантавирус

Главными переносчиками инфекции являются грызуны. Люди чаще всего заражаются вблизи своих домов или сельскохозяйственных зданий, особенно если вдыхают вирусные частицы во время уборки мест со скоплением мышиного помета.

Какие симптомы имеет хантавирус и какой шанс на смерть

Симптомы могут проявиться в промежутке от одной до восьми недель и сначала напоминают обычный грипп: появляется лихорадка, мышечная и головная боль, озноб.

Впоследствии болезнь может прогрессировать до тяжелого легочного синдрома, во время которого легкие наполняются жидкостью, или до геморрагической лихорадки с поражением почек. Но летальность от хантавируса зависит от штамма: при легочном синдроме погибает около 35% пациентов, тогда как при почечном — от 1% до 15%.

Главная опасность вируса Анд заключается в том, что он единственный из всего семейства хантавирусов способен передаваться от человека к человеку. Как пояснила доктор Жанна Марраццо из Американского общества инфекционных заболеваний, вероятно, больные выделяют мелкие заразные частицы во время кашля, чихания или разговора. Однако в ВОЗ успокаивают: такая передача требует тесного и длительного контакта, поэтому риск масштабной вспышки минимален.

Статистика подтверждает, что инфекция является довольно редкой. В 2025 году на территории восьми стран Америки было зафиксировано лишь 229 случаев заболевания, из которых 59 стали летальными. Хотя специфического лечения от хантавируса до сих пор не существует, раннее обращение к врачам значительно повышает шансы на выздоровление.

Эксперты отмечают, что лучшая профилактика — это минимизация контактов с грызунами и правильная уборка помещений с помощью раствора отбеливателя. Также лучше не использовать пылесос или веник, чтобы не поднимать лишний раз зараженную пыль в воздух.

Новини.LIVE ранее сообщали о состоянии украинцев, которые также находились на зараженном хантавирусом лайнере. В МИД сообщили, что их состояние удовлетворительное, тестирования не показали наличие вируса в крови.

В четверг, 7 мая, стало известно, что в Израиле выявили случай заражения хантавирусом. Впрочем медики считают, что пациент мог заразиться еще несколько месяцев назад, но обратился за помощью только после острого проявления симптомов.

Несмотря на это стало известно, что некоторые потенциально зараженные пассажиры круизного лайнера разъехались по домам без надлежащей проверки. В пять стран срочно доставили 2500 тестов для проверки вероятных контактных лиц.