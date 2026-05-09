В Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья виявили підозри хантавірусу

Тест на хантавірус.

В Іспанії та на острові Тристан-да-Кунья зафіксували нові підозри хантавірусу. Напередодні спалах стався на круїзному лайнері MV Hondius, де підтверджено шість випадків зараження. Внаслідок хантавірусу померли троє людей.

Нові підозри хантавірусу

Нові випадки можливого зараження виявили у 32-річної жінки в іспанській провінції Аліканте та у чоловіка на острові Тристан-да-Кунья.

Іспанська влада повідомляє, що жінка під час перельоту сиділа за два ряди від громадянки Нідерландів, яка перебувала на цьому ж рейсі й згодом померла в лікарні в Південній Африці.

А у Британському агентстві з безпеки здоров’я зазначили, чоловік на острові Тристан-да-Кунья був пасажиром MV Hondius.

Повідомлення про нові випадки зараження поза межами судна посилили побоювання щодо можливого розповсюдження вірусу. Водночас у ВООЗ наголошували, що загальний ризик для населення залишається низьким, а сам вірус не має високої здатності до передачі.

"Виходячи з динаміки цього спалаху, виходячи з того, як він поширюється і не поширюється серед людей на кораблі, а також серед людей, які зійшли на берег, ми продовжуємо вважати ризик низьким для населення загалом", — сказала технічний співробітник ВООЗ з питань вірусних загроз Анаіс Леганд.

Круїзне судно прямує до острова Тенерифе на Канарських островах, де перед висадкою пасажирів і членів екіпажу планують провести медичні перевірки згідно з рекомендаціями ВООЗ та інших профільних служб.

Смерть від вірусу

Серед померлих унаслідок спалаху — подружжя з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Ще четверо інфікованих — двоє британців, один нідерландець і громадянин Швейцарії — наразі проходять лікування в медзакладах Нідерландів, Південної Африки та Швейцарії.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Associated Press, на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу, внаслідок якого є загиблі та інфіковані.

На борту перебувають п’ятеро громадян України — їхній стан оцінюють як задовільний, симптомів хвороби у них не виявлено. Водночас через підозру на зараження з судна евакуювали п’ятьох осіб.

Згодом новий випадок зараження зафіксували в Ізраїлі. Йдеться про пацієнта, який був у Східній Європі. Наразі він перебуває під медичним наглядом.

А медичні служби на декількох континентах розшукують пасажирів круїзного судна, де стався спалах смертельного хантавірусу. Після того як частина людей залишила борт без обстеження, інфекція вже забрала життя трьох людей.

Водночас у ВООЗ вважають, що ризик масової епідемії лишається низьким. За словами фахівців, вірус важко передається між людьми. Відомо, що головними переносниками є гризуни.