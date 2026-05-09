В Испании и на острове Тристан-да-Кунья выявлены подозрения хантавируса

Тест на хантавирус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В Испании и на острове Тристан-да-Кунья зафиксировали новые подозрения хантавируса. Накануне вспышка произошла на круизном лайнере MV Hondius, где подтверждено шесть случаев заражения. В результате хантавируса умерли три человека.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Новые подозрения хантавируса

Новые случаи возможного заражения обнаружили у 32-летней женщины в испанской провинции Аликанте и у мужчины на острове Тристан-да-Кунья.

Испанские власти сообщают, что женщина во время перелета сидела в двух рядах от гражданки Нидерландов, которая находилась на этом же рейсе и впоследствии умерла в больнице в Южной Африке.

А в Британском агентстве по безопасности здоровья отметили, мужчина на острове Тристан-да-Кунья был пассажиром MV Hondius.

Читайте также:

Сообщения о новых случаях заражения за пределами судна усилили опасения относительно возможного распространения вируса. В то же время в ВОЗ отмечали, что общий риск для населения остается низким, а сам вирус не имеет высокой способности к передаче.

"Исходя из динамики этой вспышки, исходя из того, как он распространяется и не распространяется среди людей на корабле, а также среди людей, которые сошли на берег, мы продолжаем считать риск низким для населения в целом", — сказала технический сотрудник ВОЗ по вопросам вирусных угроз Анаис Леганд.

Круизное судно направляется к острову Тенерифе на Канарских островах, где перед высадкой пассажиров и членов экипажа планируют провести медицинские проверки согласно рекомендациям ВОЗ и других профильных служб.

Смерть от вируса

Среди умерших в результате вспышки — супруги из Нидерландов и гражданин Германии.

Еще четверо инфицированных — двое британцев, один голландец и гражданин Швейцарии — сейчас проходят лечение в медучреждениях Нидерландов, Южной Африки и Швейцарии.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса, в результате которой есть погибшие и инфицированные.

На борту находятся пятеро граждан Украины — их состояние оценивается как удовлетворительное, симптомов болезни у них не обнаружено. В то же время из-за подозрения на заражение с судна эвакуировали пять человек.

Впоследствии новый случай заражения зафиксировали в Израиле. Речь идет о пациенте, который был в Восточной Европе. Сейчас он находится под медицинским наблюдением.

А медицинские службы на нескольких континентах разыскивают пассажиров круизного судна, где произошла вспышка смертельного хантавируса. После того как часть людей покинула борт без обследования, инфекция уже унесла жизни трех человек.

В то же время в ВОЗ считают, что риск массовой эпидемии остается низким. По словам специалистов, вирус трудно передается между людьми. Известно, что главными переносчиками являются грызуны.