В Польше ввели карантин из-за угрозы хантавируса

В Европе усиливают меры безопасности из-за вспышки опасного хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius. После нескольких смертей среди туристов под санитарный надзор уже взяли контактное лицо в Польше.

В Польше взяли под контроль одного человека, который контактировал с пассажирами MV Hondius

Главная санитарная инспекция Польши подтвердила, что один человек находится под медицинским контролем из-за возможного контакта с пассажиркой лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса. Сейчас никаких симптомов у нее не обнаружено, однако врачи будут наблюдать за состоянием человека минимум семь дней.

Параллельно польские эпидемиологи проводят масштабное расследование и пытаются установить всех лиц, которые могли контактировать с туристами после их прибытия на берег. Сам лайнер MV Hondius сейчас направляется к Канарским островам, а среди членов экипажа, по предварительной информации, есть гражданин Польши.

Хантавирус передается через грызунов — мышей, крыс и свиней. Инфицирование может произойти даже без прямого контакта с животным: достаточно вдохнуть зараженную пыль или получить вирус через повреждения кожи.

Специалисты отмечают, что в Европе чаще всего фиксируют штаммы хантавируса, которые вызывают геморрагическую лихорадку с поражением почек. Это заболевание требует немедленного лечения в стационаре и может иметь тяжелые последствия для здоровья.

В Польше такие случаи случаются нечасто — ежегодно регистрируют от нескольких до нескольких десятков заражений. Наиболее уязвимыми считаются работники лесных хозяйств и люди, которые контактируют с естественной средой обитания грызунов.

Как сообщали Новини.LIVE, на испанском острове Тенерифе вспыхнули протесты из-за прибытия круизного лайнера. Несмотря на договоренности правительства Испании с ВОЗ о разрешении на высадку пассажиров, местные жители заявили об угрозе для здоровья населения.

Тем временем в Испании суд принял решение о принудительном карантине для 14 граждан страны, которые находились на борту MV Hondius. Их изолировали на семь дней в военном госпитале Мадрида для медицинского наблюдения.