Головна Новини дня На Тенерифе прибув лайнер MV Hondius: іспанська влада почала евакуацію

Дата публікації: 10 травня 2026 12:49
Евакуація з лайнера MV Hondius. Фото: Reuters

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого раніше зафіксували спалах хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе. В Іспанії розпочалася поетапна евакуація пасажирів та екіпажу з участю міжнародних партнерів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky News та Reuters.

У Іспанії триває евакуація пасажирів MV Hondius

Судно пришвартувалося поблизу узбережжя, після чого іспанські медичні служби піднялися на борт для фінальної перевірки та організації висадки. Пасажирів перевозять на берег невеликими групами, звідки їх доправляють автобусами до аеропорту для подальшої репатріації військовими рейсами до Мадрида без контакту з населенням.

До евакуації долучилися одразу кілька країн, зокрема Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, США, Велика Британія та Нідерланди, які організували спеціальні рейси для своїх громадян. За даними іспанських служб, після першого етапу евакуації своїх громадян вивезуть інші країни, зокрема Греція, Туреччина, а також держави Азії та Океанії.

Міністерка охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія уточнила, що евакуація відбувається поетапно за національним принципом. Вона зазначила, що спершу залишать судно громадяни Іспанії, далі — пасажири з Європи та інших регіонів, а завершальний рейс забере пасажирів з Австралії, Нової Зеландії та кількох азійських країн.

Водночас іспанські посадовці намагаються заспокоїти місцевих жителів. Міністр охорони здоров'я Хав'єр Паділья заявив, що під час перевірок на борту не виявили гризунів, які могли б бути носіями інфекції.

"Ймовірність того, що андський гризун з гірського середовища підніметься на борт і досягне узбережжя Канарських островів, дорівнює нулю", — додав він.

Після завершення евакуації близько 30 членів екіпажу залишаться на судні, після чого MV Hondius вирушить до Нідерландів для повної дезінфекції.

Як писали Новини.LIVE, раніше на Тенерифе місцеві жителі вийшли на протест через прибуття круїзного лайнера MV Hondius. Люди побоюються, що висадка пасажирів може становити загрозу для здоров'я населення.

А також у Польщі відправили на карантин громадянина, який контактував із пасажиркою лайнера.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
