На Тенерифе прибыл лайнер MV Hondius: испанские власти начали эвакуацию

Эвакуация с лайнера MV Hondius.

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого ранее зафиксировали вспышку хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт Гранадилья-де-Абона на испанском острове Тенерифе. В Испании началась поэтапная эвакуация пассажиров и экипажа с участием международных партнеров.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky News и Reuters.

В Испании продолжается эвакуация пассажиров MV Hondius

Судно пришвартовалось вблизи побережья, после чего испанские медицинские службы поднялись на борт для финальной проверки и организации высадки. Пассажиров перевозят на берег небольшими группами, откуда их доставляют автобусами в аэропорт для дальнейшей репатриации военными рейсами в Мадрид без контакта с населением.

К эвакуации присоединились сразу несколько стран, в частности Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, США, Великобритания и Нидерланды, которые организовали специальные рейсы для своих граждан. По данным испанских служб, после первого этапа эвакуации своих граждан вывезут другие страны, в частности Греция, Турция, а также государства Азии и Океании.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуация происходит поэтапно по национальному принципу. Она отметила, что сначала покинут судно граждане Испании, далее — пассажиры из Европы и других регионов, а завершающий рейс заберет пассажиров из Австралии, Новой Зеландии и нескольких азиатских стран.

В то же время испанские чиновники пытаются успокоить местных жителей. Министр здравоохранения Хавьер Падилья заявил, что во время проверок на борту не обнаружили грызунов, которые могли бы быть носителями инфекции.

"Вероятность того, что андский грызун из горной среды поднимется на борт и достигнет побережья Канарских островов, равна нулю", — добавил он.

После завершения эвакуации около 30 членов экипажа останутся на судне, после чего MV Hondius отправится в Нидерланды для полной дезинфекции.

Как писали Новини.LIVE, ранее на Тенерифе местные жители вышли на протест из-за прибытия круизного лайнера MV Hondius. Люди опасаются, что высадка пассажиров может представлять угрозу для здоровья населения.

А также в Польше отправили на карантин гражданина, который контактировал с пассажиркой лайнера.