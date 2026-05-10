Вакцину против хантавируса до сих пор не смогли создать

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius застала ученых врасплох. Они вновь заявили о проблемах с разработкой вакцин и лекарств против этой инфекции. На сегодняшний день не существует утвержденного лечения хантавируса и широкодоступной вакцины.

Из-за этого врачи не имели эффективных инструментов помощи, когда пассажиры начали массово заболевать во время рейса через Атлантический океан, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

Исследователи утверждают, что разработка препаратов годами сталкивается с нехваткой финансирования. По словам специалиста Калифорнийского университета Вайти Арумугасвами, ситуация вокруг вспышки стала серьезным предупреждением для медицинской системы. Ученые отмечают, что хантавирус редко поражает людей, поэтому исследования долгое время не считались приоритетными.

При этом некоторые научные группы занимаются разработкой вакцин и методов лечения уже несколько десятилетий. Медики считают, что при большем финансировании эффективные препараты могли бы появиться значительно раньше.

Вакцины против части штаммов остаются ограниченными

Ученые разделяют хантавирусы на две основные группы: вирусы Старого Света и вирусы Нового Света. Вспышку на лайнере MV Hondius связывают с вирусом Анд, который относится к группе Нового Света и распространен на территории Америки. Вакцины против некоторых вариантов вирусов Старого Света уже существуют, однако их эффективность остается ограниченной. При этом лицензированных вакцин против вирусов Нового Света до сих пор нет.

В настоящее время исследования продолжаются на животных моделях, включая лабораторных хомяков. Ученые отмечают, что редкость заражений среди людей и отсутствие достаточного количества случаев у крупных животных серьезно усложняют проведение полноценных испытаний. Это замедляет как тестирование препаратов, так и разработку потенциальных вакцин против заболевания.

Вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius привела как минимум к трем смертям среди пассажиров. Судно было вынуждено остановиться у берегов Кабо-Верде после появления заболевших на борту.

