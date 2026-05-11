Маскується під грип: що таке хантавірус та які симптоми

Пробірки з тестами на хантавірусє. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Спалах рідкісного хантавірусу на круїзному лайнері, який забрав життя кількох людей, привернув увагу світової спільноти до цієї небезпечної інфекції. Хоча хвороба може протікати з важкими ускладненнями, як-от легеневий синдром або геморагічна лихоманка, фахівці ВООЗ заспокоюють, що ризик розвитку масової епідемії є доволі низьким, оскільки вірус практично не передається між людьми.

Що таке хантавірус і хто його переносить

Хантавіруси — це група небезпечних вірусів, які переносяться звичайними мишами та щурами. Для самих тварин ці віруси абсолютно нешкідливі, вони можуть жити з ними роками. Проте, якщо інфекція потрапляє в організм людини, це може призвести до дуже тяжких наслідків і навіть смерті.

Більшість людей помилково думають, що вірусом можна заразитися лише через укус гризуна. Насправді головним джерелом зараження хантвірусом є сеча, слина та послід заражених тварин. Коли ці виділення висихають, збудник може легко змішуватися з пилом. Людина інфікується, коли вдихає його під час прибирання старих сараїв чи підвалів, торкається брудними руками обличчя або споживає зіпсовані мишами продукти.

Що таке вірус Анд і чим він відрізняється

У переважній більшості випадків хантавірус не передається від людини до людини. Винятком є лише вірус Анд, який циркулює переважно в Південній Америці і здатний поширюватися між людьми. Втім це можливо лише за умови дуже тісного і тривалого контакту.

Залежно від регіону, вірус б'є по різних органах. В Америці він найчастіше викликає легеневу форму, яка стрімко вражає дихальну та серцево-судинну системи, призводячи до накопичення рідини в легенях. Рівень смертності в цьому випадку може сягати 50%. У Європі та Азії переважає ниркова форма, яка спричиняє падіння тиску, проблеми зі згортанням крові та ниркову недостатність.

Який інкубаційний період у хантавірусу

Підступність інфекції полягає у тому, що вона має досить тривалий інкубаційний період який становить від одного до восьми тижнів. Оскільки на початкових стадіях хвороба нагадує звичайну застуду чи грип, лікарям вкрай складно поставити правильний діагноз без інформації про можливий контакт пацієнта з гризунами.

Як лікуватися від хантавірусу

Поки що якогось специфічного противірусного лікування чи вакцини не існує. Зазвичай лікарі надають підтримувальну медичну допомогу: пацієнтам забезпечують кисень, стабілізують тиск та роботу внутрішніх органів в умовах інтенсивної терапії. Втім, нехтувати симптомами на варто, адже чим швидше людина опиниться під наглядом фахівців, тим вищі її шанси на виживання.

Які симптоми має хантавірус

Початкова стадія хантавірусу зазвичай супроводжується такими ознаками:

сильний головний біль, ломота у м'язах та загальна слабкість;

раптове підвищення температури тіла до +38°C і вище;

шлунково-кишкові розлади: біль у животі, інтенсивна нудота або блювота;

задишка та сильний кашель (при прогресуванні легеневої форми);

ознаки порушення згортання крові та проблеми із сечовипусканням (при розвитку ниркової форми).

Як уникнути зараження хантавірусом та яка профілактика

Оскільки специфічного лікування хантавірусу не існує, варто дотримуватися суворих правил гігієни та організації побуту. Насамперед експерти радять убезпечити власне житло від гризунів.

Для цього необхідно надійно загерметизувати всі щілини, тріщини та отвори в стінах, підлозі чи фундаменті, щоб повністю перекрити гризунам шляхи для проникнення всередину будівлі. Не менш важливо позбавити їх доступу до їжі, яка приваблює шкідників.

Усі продукти харчування, а також корм для домашніх тварин, слід тримати у щільно закритих ємностях. Найкраще для цього підходять контейнери з твердого пластику, товстого скла або металу, які миші та щури просто не здатні прогризти.

Особливо обережно треба прибирати у місцях, де вже побували гризуни, наприклад, у підвалах, гаражах, дачних будиночках чи на горищах. Категорично забороняється підмітати сухим віником або використовувати пилосос там, де помічено мишачий послід. Такі дії є вкрай небезпечними, адже вони миттєво піднімають у повітря хмару пилу разом із частинками вірусу, які людина може легко вдихнути.

Натомість прибирання має бути виключно вологим. Перед тим як почати збирати бруд, необхідно рясно змочити всі забруднені поверхні водою з додаванням дезінфекційного розчину, щоб збудник не міг піднятися в повітря. Крім того, працюючи в закритих, погано провітрюваних та запилених приміщеннях, потрібно обов'язково дбати про власний захист. Краще використовувати надійний респіратор для дихальних шляхів та міцні гумові рукавички для рук. Після завершення всіх робіт необхідно ретельно вимити руки з милом та продезінфікувати інвентар.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що у понеділок, 11 травня, в Іспанії на острові Тенерифе почалася рятувальна операція з евакуації пасажирів лайнера MV Hondius. Раніше повідомляли, що на борту немає інфікованих, але згодом в одного з пасажирів різко погіршилося здоров'я.

Також медики застерегли, що люди, які можуть тісно контактувати з гризунами, мають убезпечити себе від зараження. Наразі не існує ліків від хантавірусу.

Тим часом з'ясувалося, що на борту лайнера є четверо українців. Наразі одного українця будуть евакуйовувати через спецрейс. В МЗС запевняють, що серед українців не зафіксовано симптомів зараження хантавірусом.