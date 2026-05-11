Четверо українців залишаться на лайнері, де виявили хантавірус

Круїзне судно MV Hondius, де виявили хантавірус. Фото: Reuters

Четверо громадян України залишаться на борту лайнера MV Hondius, де виявили хантавірус, та супроводжуватимуть судно під час переходу до Нідерландів. Ще одного українця евакуюють спецрейсом у межах часткової евакуації екіпажу. У МЗС запевнили, що станом на зараз ознак захворювання серед українців на борту не виявлено.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у понеділок, 11 травня.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили, що четверо українців залишаться на борту круїзного лайнера MV Hondius, де раніше виявили хантавірус. Вони продовжать роботу у складі екіпажу та забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів.

Ще одного громадянина України евакуюють із судна спецрейсом у межах часткової евакуації екіпажу. Наразі українські дипломати підтримують із ним постійний зв’язок.

За даними оператора лайнера, жоден із громадян України на борту не має симптомів захворювання. Після прибуття судна до Нідерландів українців планують направити до медичного закладу для проходження карантину та медичного нагляду.

У МЗС зазначили, що ситуація перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби, а також дипломатичних установ України в Нідерландах, Іспанії та консульства в Малазі.

Зауважимо, що хантавірус — це група вірусів, які переважно передаються людині від гризунів через контакт із їхніми виділеннями, сечею або пилом, що містить вірусні частинки. Захворювання може викликати гарячку, ураження нирок або легень, а в тяжких випадках — серйозні ускладнення. Передача вірусу від людини до людини трапляється вкрай рідко та залежить від конкретного типу хантавірусу. Для профілактики рекомендують уникати контакту з гризунами та дотримуватися санітарних норм.

Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі запровадили санітарний нагляд за людиною, яка могла контактувати з пасажиром лайнера MV Hondius, де раніше зафіксували спалах хантавірусу. Наразі симптомів захворювання у неї не виявили, а медичне спостереження триватиме сім днів. Польські служби також перевіряють інших можливих контактних осіб, тоді як судно продовжує рейс до Канарських островів.

Новини.LIVE інформували, що на початку травня 2026 року на борту круїзного лайнера MV Hondius, який виконував рейс з Аргентини до Кабо-Верде, зафіксували спалах хантавірусу. Відомо про загиблих та кількох інфікованих. Серед членів екіпажу судна перебувають і громадяни України, при цьому частину хворих уже евакуювали до медичних закладів.