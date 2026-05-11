Четверо украинцев останутся на лайнере, где обнаружили хантавирус

Круизное судно MV Hondius, где обнаружили хантавирус. Фото: Reuters

Четверо граждан Украины останутся на борту лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус, и будут сопровождать судно во время перехода в Нидерланды. Еще одного украинца эвакуируют спецрейсом в рамках частичной эвакуации экипажа. В МИД заверили, что по состоянию на сейчас признаков заболевания среди украинцев на борту не обнаружено.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины в понедельник, 11 мая.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что четверо украинцев останутся на борту круизного лайнера MV Hondius, где ранее обнаружили хантавирус. Они продолжат работу в составе экипажа и будут обеспечивать переход судна в Нидерланды.

Еще одного гражданина Украины эвакуируют с судна спецрейсом в рамках частичной эвакуации экипажа. Сейчас украинские дипломаты поддерживают с ним постоянную связь.

По данным оператора лайнера, ни один из граждан Украины на борту не имеет симптомов заболевания. По прибытии судна в Нидерланды украинцев планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина и медицинского наблюдения.

В МИД отметили, что ситуация находится на особом контроле Департамента консульской службы, а также дипломатических учреждений Украины в Нидерландах, Испании и консульства в Малаге.

Заметим, что хантавирус — это группа вирусов, которые преимущественно передаются человеку от грызунов через контакт с их выделениями, мочой или пылью, содержащей вирусные частицы. Заболевание может вызвать лихорадку, поражение почек или легких, а в тяжелых случаях — серьезные осложнения. Передача вируса от человека к человеку случается крайне редко и зависит от конкретного типа хантавируса. Для профилактики рекомендуют избегать контакта с грызунами и соблюдать санитарные нормы.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажиром лайнера MV Hondius, где ранее зафиксировали вспышку хантавируса. Сейчас симптомов заболевания у него не обнаружили, а медицинское наблюдение продлится семь дней. Польские службы также проверяют других возможных контактных лиц, тогда как судно продолжает рейс к Канарским островам.

Новини.LIVE информировали, что в начале мая 2026 года на борту круизного лайнера MV Hondius, который выполнял рейс из Аргентины в Кабо-Верде, зафиксировали вспышку хантавируса. Известно о погибших и нескольких инфицированных. Среди членов экипажа судна находятся и граждане Украины, при этом часть больных уже эвакуировали в медицинские учреждения.