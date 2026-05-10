Хантавирус с лайнера MV Hondius дошел до Польши

Врач в костюме индивидуальной защиты.

В Польше начали санитарное наблюдение за человеком после возможного контакта с пассажиром круизного лайнера MV Hondius. Ранее на борту судна была зафиксирована вспышка хантавируса. У человека, находящегося под наблюдением, пока не выявлено симптомов заболевания.

Медицинский контроль продлится в течение семи дней, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

Польские санитарные службы также начали проверку для поиска других возможных контактов с пассажирами судна после их высадки. Известно, что на борту лайнера, который сейчас направляется к Канарским островам, остается гражданин Польши, это капитан судна. Власти страны заявили, что ситуация находится под постоянным контролем эпидемиологических служб.

Защитные меры против хантавируса.

После вспышки на лайнере умерли три человека

Ранее на борту MV Hondius от хантавирусной инфекции умерли три человека: супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько пассажиров находятся под подозрением на заражение после высадки на островах Святой Елены и Тристан-да-Кунья в конце апреля. Вспышка стала одной из самых обсуждаемых тем в европейских медиа за последние дни.

Хантавирус относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от грызунов, включая мышей и крыс. Заражение возможно через вдыхание воздуха, загрязненного выделениями инфицированных животных, а также через поврежденную кожу. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире фиксируется от 10 до 100 тысяч случаев заражения хантавирусом. В Европе заболевание чаще всего вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

