Главная Новости дня Хантавирус добрался до Польши: зафиксирован первый карантин

Хантавирус добрался до Польши: зафиксирован первый карантин

Дата публикации 10 мая 2026 18:18
Хантавирус с лайнера MV Hondius дошел до Польши
Врач в костюме индивидуальной защиты. Фото: Reuters/Hannah McKay

В Польше начали санитарное наблюдение за человеком после возможного контакта с пассажиром круизного лайнера MV Hondius. Ранее на борту судна была зафиксирована вспышка хантавируса. У человека, находящегося под наблюдением, пока не выявлено симптомов заболевания.

Медицинский контроль продлится в течение семи дней, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

Польские санитарные службы также начали проверку для поиска других возможных контактов с пассажирами судна после их высадки. Известно, что на борту лайнера, который сейчас направляется к Канарским островам, остается гражданин Польши, это капитан судна. Власти страны заявили, что ситуация находится под постоянным контролем эпидемиологических служб. 

Защитные меры против хантавируса. Фото: Reuters/Hannah McKay

После вспышки на лайнере умерли три человека

Ранее на борту MV Hondius от хантавирусной инфекции умерли три человека: супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще несколько пассажиров находятся под подозрением на заражение после высадки на островах Святой Елены и Тристан-да-Кунья в конце апреля. Вспышка стала одной из самых обсуждаемых тем в европейских медиа за последние дни.

Хантавирус относится к зоонозным инфекциям и передается человеку от грызунов, включая мышей и крыс. Заражение возможно через вдыхание воздуха, загрязненного выделениями инфицированных животных, а также через поврежденную кожу. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире фиксируется от 10 до 100 тысяч случаев заражения хантавирусом. В Европе заболевание чаще всего вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
