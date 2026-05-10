Хантавірус із лайнера MV Hondius дійшов до Польщі

Лікар у костюмі індивідуального захисту. Фото: Reuters/Hannah McKay

У Польщі почали санітарне спостереження за людиною після можливого контакту з пасажиром круїзного лайнера MV Hondius. Раніше на борту судна було зафіксовано спалах хантавірусу. У людини, яка перебуває під наглядом, поки що не виявлено симптомів захворювання.

Медичний контроль триватиме протягом семи днів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на RMF24.

Польські санітарні служби також почали перевірку для пошуку інших можливих контактів із пасажирами судна після їхньої висадки. Відомо, що на борту лайнера, який зараз прямує до Канарських островів, залишається громадянин Польщі, це капітан судна. Влада країни заявила, що ситуація перебуває під постійним контролем епідеміологічних служб.

Захисні заходи проти хантавірусу. Фото: Reuters/Hannah McKay

Після спалаху на лайнері померли три людини

Раніше на борту MV Hondius від хантавірусної інфекції померли троє людей: подружня пара з Нідерландів і громадянин Німеччини. Ще кілька пасажирів перебувають під підозрою на зараження після висадки на островах Святої Єлени і Трістан-да-Кунья наприкінці квітня. Спалах став однією з найбільш обговорюваних тем у європейських медіа за останні дні.

Хантавірус належить до зоонозних інфекцій і передається людині від гризунів, включно з мишами і щурами. Зараження можливе через вдихання повітря, забрудненого виділеннями інфікованих тварин, а також через пошкоджену шкіру. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно у світі фіксується від 10 до 100 тисяч випадків зараження хантавірусом. У Європі захворювання найчастіше викликає геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

