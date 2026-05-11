Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вакцин не існує: лікар заявив про високу смертність від хантавірусу

Вакцин не існує: лікар заявив про високу смертність від хантавірусу

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 13:57
Вакцин не існує: лікар заявив про високу смертність від хантавірусу
Пасажири з круїзного лайнера, ураженого спалахом хантавірусу, стоять на березі після висадки з корабля. Фото: Reuters

Лікар-інфекціоніст попередив про небезпечність хантавірусу та наголосив, що специфічних ліків і вакцини від нього не існує. Особливу загрозу становить штам "Андез", який може передаватися не лише від гризунів, а й від людини до людини. Медики застерігають, що ризик зараження зростає під час весняно-літніх прибирань у сільських будинках і на дачах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів інфекціоніст Олексій Швед, коментуючи ризики поширення хантавірусу.

Лікар-інфекціоніст про небезпеку хантавірусу

За словами лікаря, класичне зараження відбувається через вдихання пилу, забрудненого залишками життєдіяльності інфікованих гризунів. Найчастіше це трапляється під час прибирання приміщень, де тривалий час могли перебувати миші.

"І зараз якраз починається літній сезон, прибирання в селах, на дачах, і якраз там можна його зустріти. Він може бути висушений після того, як миші залишили там свої біологічні матеріали. Вірус доволі-таки небезпечний, мається на увазі високий рівень смертності", — зазначив інфекціоніст.

Фахівець наголосив, що головним способом захисту є суворе дотримання гігієни: використання масок під час прибирання, миття рук та обережність у потенційно заражених приміщеннях. У разі появи симптомів, схожих на грип або проблем із диханням, необхідно негайно звертатися до лікаря.

Читайте також:

"Взагалі, класично хантавірус — це зоонозне захворювання, воно передається від тварини до людини. Але є нюанс — це варіант "Андез", який і зустрівся у нас на цьому круїзному лайнері, який може передаватися від людини до людини. Ось те, про що я казав – це індекс R0, індекс поширеності, тобто скільки одна хвора людина може поширити збудник серед іншої популяції, інших людей, які є здоровими.

Якщо ми, наприклад, порівняємо штамп Дельта коронавірусу, цей індекс був 5,0. Якщо ми порівняємо R0 хантавірусу "Андез", він складає десь 2,2. Тобто це близькі побутові контакти: спільний посуд, поцілунки, обійми, вдихання пилу, який був висушений до цього із матеріалу людини", — пояснив лікар.

Новини.LIVE інформували, що четверо громадян України залишаються на борту лайнера MV Hondius, де виявили хантавірус, і допомагатимуть у його переході до Нідерландів. Ще одного українця планують евакуювати спецрейсом у межах часткового вивезення екіпажу. У МЗС повідомили, що ознак захворювання серед українців на судні наразі не зафіксовано.

Новини.LIVE також повідомляли, що на Тенерифе триває масштабна евакуація пасажирів круїзного лайнера MV Hondius через спалах хантавірусу. Громадян понад 20 країн вивозять додому спецрейсами із застосуванням захисного спорядження. Під час операції в одного пасажира зі США підтвердили зараження, ще одному стало зле під час перельоту.

хвороба інфекції ефір Новини.LIVE хантавірус
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації