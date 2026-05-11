Вакцин не існує: лікар заявив про високу смертність від хантавірусу

Пасажири з круїзного лайнера, ураженого спалахом хантавірусу, стоять на березі після висадки з корабля. Фото: Reuters

Лікар-інфекціоніст попередив про небезпечність хантавірусу та наголосив, що специфічних ліків і вакцини від нього не існує. Особливу загрозу становить штам "Андез", який може передаватися не лише від гризунів, а й від людини до людини. Медики застерігають, що ризик зараження зростає під час весняно-літніх прибирань у сільських будинках і на дачах.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів інфекціоніст Олексій Швед, коментуючи ризики поширення хантавірусу.

Лікар-інфекціоніст про небезпеку хантавірусу

За словами лікаря, класичне зараження відбувається через вдихання пилу, забрудненого залишками життєдіяльності інфікованих гризунів. Найчастіше це трапляється під час прибирання приміщень, де тривалий час могли перебувати миші.

"І зараз якраз починається літній сезон, прибирання в селах, на дачах, і якраз там можна його зустріти. Він може бути висушений після того, як миші залишили там свої біологічні матеріали. Вірус доволі-таки небезпечний, мається на увазі високий рівень смертності", — зазначив інфекціоніст.

Фахівець наголосив, що головним способом захисту є суворе дотримання гігієни: використання масок під час прибирання, миття рук та обережність у потенційно заражених приміщеннях. У разі появи симптомів, схожих на грип або проблем із диханням, необхідно негайно звертатися до лікаря.

"Взагалі, класично хантавірус — це зоонозне захворювання, воно передається від тварини до людини. Але є нюанс — це варіант "Андез", який і зустрівся у нас на цьому круїзному лайнері, який може передаватися від людини до людини. Ось те, про що я казав – це індекс R0, індекс поширеності, тобто скільки одна хвора людина може поширити збудник серед іншої популяції, інших людей, які є здоровими.

Якщо ми, наприклад, порівняємо штамп Дельта коронавірусу, цей індекс був 5,0. Якщо ми порівняємо R0 хантавірусу "Андез", він складає десь 2,2. Тобто це близькі побутові контакти: спільний посуд, поцілунки, обійми, вдихання пилу, який був висушений до цього із матеріалу людини", — пояснив лікар.

Новини.LIVE інформували, що четверо громадян України залишаються на борту лайнера MV Hondius, де виявили хантавірус, і допомагатимуть у його переході до Нідерландів. Ще одного українця планують евакуювати спецрейсом у межах часткового вивезення екіпажу. У МЗС повідомили, що ознак захворювання серед українців на судні наразі не зафіксовано.

Новини.LIVE також повідомляли, що на Тенерифе триває масштабна евакуація пасажирів круїзного лайнера MV Hondius через спалах хантавірусу. Громадян понад 20 країн вивозять додому спецрейсами із застосуванням захисного спорядження. Під час операції в одного пасажира зі США підтвердили зараження, ще одному стало зле під час перельоту.