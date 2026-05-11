Хантавірус на лайнері: понад 20 країн евакуюють своїх громадян

Медики проводять евакуаційно-карантинні заходи. Фото: REUTERS/Hannah McKay

На іспанському острові Тенерифе розгорнули безпрецедентну рятувальну операцію: пасажирів сумнозвісного лайнера MV Hondius вивозять додому урядовими спецрейсами у захисних костюмах. Спочатку медики запевняли у відсутності хворих на борту, але вже під час евакуації в одного громадянина США виявили хантавірус, а французькому туристу стало зле просто під час перельоту.

Про це повідомляє AP News, передає Новини.LIVE.

На Тенерифе триває масштабна евакуація пасажирів лайнера після спалаху хантавірусу

На вихідних у неділю, 10 травня, на іспанському острові Тенерифе розпочалася масова евакуація пасажирів круїзного судна MV Hondius. Людей з понад 20 країн забирають додому спеціальними та військовими рейсами. З корабля їх виводили у захисних костюмах та респіраторах.

Напередодні іспанські медики та представники круїзної компанії запевняли, що в жодного з понад 140 людей на борту немає симптомів хантавірусу. Однак ситуація швидко змінилася. Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив, що одному з французьких туристів стало зле вже під час польоту до Парижа. Тепер його та ще чотирьох співвітчизників відправили на жорсткий карантин для перевірки.

Є інфіковані і серед американців. З 17 громадян США, яких везуть до штату Небраска, один отримав позитивний тест на хантавірус, хоча симптомів поки що немає. Його помістять до спеціального відділення біоізоляції, де раніше лікували хворих на COVID-19 та Еболу. Інших американців перевірятимуть у національному карантинному центрі.

Читайте також:

Інші країни також дотримуються суворих правил. Іспанців з лайнера одразу доправили до військового шпиталю в Мадриді. Тим часом Велика Британія забрала чартером громадянина Японії, який перебуватиме під наглядом британських лікарів 45 днів, оскільки інкубаційний період вірусу може тривати до восьми тижнів.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що на цьому круїзному лайнері перебували й українці. В МЗС України уточнили, що їх стан у нормі, після тестування вірусу в них не виявили.

Наразі медики стверджують, що хантавірус не може перетворитися на епідемію, оскільки для зараження потрібен тісний та тривалий контакт. Загалом хвороба проявляється через 1-8 тижнів і має такі ж симптоми, що й грип. Пацієнтів турбує лихоманка, ломота у тілі, озноб.

Вакцини від хантавірусу поки що не існує. Вчені заявили, що хантавірус дуже тривалий час не заражав людей, тому не було потреби розробляти ліки.