Хантавирус на лайнере: более 20 стран эвакуируют своих граждан

Медики проводят эвакуационно-карантинные мероприятия.

На испанском острове Тенерифе развернули беспрецедентную спасательную операцию: пассажиров печально известного лайнера MV Hondius вывозят домой правительственными спецрейсами в защитных костюмах. Сначала медики уверяли в отсутствии больных на борту, но уже во время эвакуации у одного гражданина США обнаружили хантавирус, а французскому туристу стало плохо прямо во время перелета.

Об этом сообщает AP News, передает Новини.LIVE.

На Тенерифе продолжается масштабная эвакуация пассажиров лайнера после вспышки хантавируса

На выходных в воскресенье, 10 мая, на испанском острове Тенерифе началась массовая эвакуация пассажиров круизного судна MV Hondius. Людей из более 20 стран забирают домой специальными и военными рейсами. С корабля их выводили в защитных костюмах и респираторах.

Накануне испанские медики и представители круизной компании уверяли, что ни у одного из более 140 человек на борту нет симптомов хантавируса. Однако ситуация быстро изменилась. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил, что одному из французских туристов стало плохо уже во время полета в Париж. Теперь его и еще четырех соотечественников отправили на жесткий карантин для проверки.

Есть инфицированные и среди американцев. Из 17 граждан США, которых везут в штат Небраска, один получил положительный тест на хантавирус, хотя симптомов пока нет. Его поместят в специальное отделение биоизоляции, где ранее лечили больных COVID-19 и Эболой. Других американцев будут проверять в национальном карантинном центре.

Другие страны также придерживаются строгих правил. Испанцев с лайнера сразу доставили в военный госпиталь в Мадриде. Тем временем Великобритания забрала чартером гражданина Японии, который будет находиться под наблюдением британских врачей 45 дней, поскольку инкубационный период вируса может длиться до восьми недель.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что на этом круизном лайнере находились и украинцы. В МИД Украины уточнили, что их состояние в норме, после тестирования вируса у них не обнаружили.

Сейчас медики утверждают, что хантавирус не может превратиться в эпидемию, поскольку для заражения нужен тесный и длительный контакт. В целом болезнь проявляется через 1-8 недель и имеет такие же симптомы, что и грипп. Пациентов беспокоит лихорадка, ломота в теле, озноб.

Вакцины от хантавируса пока не существует. Ученые заявили, что хантавирус очень долгое время не заражал людей, поэтому не было необходимости разрабатывать лекарства.