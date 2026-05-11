Вакцин не существует: врач заявил о высокой смертности от хантавируса

Пассажиры с круизного лайнера, пораженного вспышкой хантавируса, стоят на берегу после высадки с корабля. Фото: Reuters

Врач-инфекционист предупредил об опасности хантавируса и подчеркнул, что специфических лекарств и вакцины от него не существует. Особую угрозу представляет штамм "Андез", который может передаваться не только от грызунов, но и от человека к человеку. Медики предостерегают, что риск заражения возрастает во время весенне-летних уборок в сельских домах и на дачах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал инфекционист Алексей Швед, комментируя риски распространения хантавируса.

Врач-инфекционист об опасности хантавируса

По словам врача, классическое заражение происходит через вдыхание пыли, загрязненной остатками жизнедеятельности инфицированных грызунов. Чаще всего это случается во время уборки помещений, где длительное время могли находиться мыши.

"И сейчас как раз начинается летний сезон, уборка в селах, на дачах, и как раз там можно его встретить. Он может быть высушен после того, как мыши оставили там свои биологические материалы. Вирус довольно-таки опасен, имеется в виду высокий уровень смертности", — отметил инфекционист.

Специалист подчеркнул, что главным способом защиты является строгое соблюдение гигиены: использование масок во время уборки, мытье рук и осторожность в потенциально зараженных помещениях. В случае появления симптомов, похожих на грипп или проблем с дыханием, необходимо немедленно обращаться к врачу.

"Вообще, классически хантавирус — это зоонозное заболевание, оно передается от животного к человеку. Но есть нюанс — это вариант "Андез", который и встретился у нас на этом круизном лайнере, который может передаваться от человека к человеку. Вот то, о чем я говорил — это индекс R0, индекс распространенности, то есть сколько один больной человек может распространить возбудитель среди другой популяции, других людей, которые являются здоровыми.

Если мы, например, сравним штамп Дельта коронавируса, этот индекс был 5,0. Если мы сравним R0 хантавируса "Андез", он составляет где-то 2,2. То есть это близкие бытовые контакты: общая посуда, поцелуи, объятия, вдыхание пыли, которая была высушена до этого из материала человека", — пояснил врач.

Новини.LIVE информировали, что четверо граждан Украины остаются на борту лайнера MV Hondius, где обнаружили хантавирус, и будут помогать в его переходе в Нидерланды. Еще одного украинца планируют эвакуировать спецрейсом в рамках частичного вывоза экипажа. В МИД сообщили, что признаков заболевания среди украинцев на судне пока не зафиксировано.

Новини.LIVE также сообщали, что на Тенерифе продолжается масштабная эвакуация пассажиров круизного лайнера MV Hondius из-за вспышки хантавируса. Граждан более 20 стран вывозят домой спецрейсами с применением защитного снаряжения. Во время операции у одного пассажира из США подтвердили заражение, еще одному стало плохо во время перелета.