Маскируется под грипп: что такое хантавирус и какие симптомы

Пробирки с тестами на хантавирус. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вспышка редкого хантавируса на круизном лайнере, которая унесла жизни нескольких человек, привлекла внимание мирового сообщества к этой опасной инфекции. Хотя болезнь может протекать с тяжелыми осложнениями, такими как легочный синдром или геморрагическая лихорадка, специалисты ВОЗ успокаивают, что риск развития массовой эпидемии довольно низкий, поскольку вирус практически не передается между людьми.

Новини.LIVE расскажет все, что известно о хантавирусе прямо сейчас от медиков ВОЗ.

Что такое хантавирус и кто его переносит

Хантавирусы — это группа опасных вирусов, которые переносятся обычными мышами и крысами. Для самих животных эти вирусы абсолютно безвредны, они могут жить с ними годами. Однако, если инфекция попадает в организм человека, это может привести к очень тяжелым последствиям и даже смерти.

Большинство людей ошибочно думают, что вирусом можно заразиться только через укус грызуна. На самом деле главным источником заражения хантвирусом является моча, слюна и помет зараженных животных. Когда эти выделения высыхают, возбудитель может легко смешиваться с пылью. Человек инфицируется, когда вдыхает его во время уборки старых сараев или подвалов, касается грязными руками лица или потребляет испорченные мышами продукты.

Что такое вирус Анд и чем он отличается

В подавляющем большинстве случаев хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является лишь вирус Анд, который циркулирует преимущественно в Южной Америке и способен распространяться между людьми. Впрочем это возможно лишь при условии очень тесного и длительного контакта.

В зависимости от региона, вирус бьет по разным органам. В Америке он чаще всего вызывает легочную форму, которая стремительно поражает дыхательную и сердечно-сосудистую системы, приводя к накоплению жидкости в легких. Уровень смертности в этом случае может достигать 50%. В Европе и Азии преобладает почечная форма, которая вызывает падение давления, проблемы со свертываемостью крови и почечную недостаточность.

Какой инкубационный период у хантавируса

Коварство инфекции заключается в том, что она имеет достаточно длительный инкубационный период, который составляет от одной до восьми недель. Поскольку на начальных стадиях болезнь напоминает обычную простуду или грипп, врачам крайне сложно поставить правильный диагноз без информации о возможном контакте пациента с грызунами.

Как лечиться от хантавируса

Пока какого-то специфического противовирусного лечения или вакцины не существует. Обычно врачи оказывают поддерживающую медицинскую помощь: пациентам обеспечивают кислород, стабилизируют давление и работу внутренних органов в условиях интенсивной терапии. Впрочем, пренебрегать симптомами не стоит, ведь чем быстрее человек окажется под наблюдением специалистов, тем выше его шансы на выживание.

Какие симптомы имеет хантавирус

Начальная стадия хантавируса обычно сопровождается такими признаками:

сильная головная боль, ломота в мышцах и общая слабость;

внезапное повышение температуры тела до +38°C и выше;

желудочно-кишечные расстройства: боль в животе, интенсивная тошнота или рвота;

одышка и сильный кашель (при прогрессировании легочной формы);

признаки нарушения свертываемости крови и проблемы с мочеиспусканием (при развитии почечной формы).

Как избежать заражения хантавирусом и какая профилактика

Поскольку специфического лечения хантавируса не существует, следует придерживаться строгих правил гигиены и организации быта. Прежде всего эксперты советуют обезопасить собственное жилье от грызунов.

Для этого необходимо надежно загерметизировать все щели, трещины и отверстия в стенах, полу или фундаменте, чтобы полностью перекрыть грызунам пути для проникновения внутрь здания. Не менее важно лишить их доступа к пище, которая привлекает вредителей.

Все продукты питания, а также корм для домашних животных, следует держать в плотно закрытых емкостях. Лучше всего для этого подходят контейнеры из твердого пластика, толстого стекла или металла, которые мыши и крысы просто не способны прогрызть.

Особенно осторожно надо убирать в местах, где уже побывали грызуны, например, в подвалах, гаражах, дачных домиках или на чердаках. Категорически запрещается подметать сухим веником или использовать пылесос там, где замечен мышиный помет. Такие действия крайне опасны, ведь они мгновенно поднимают в воздух облако пыли вместе с частицами вируса, которые человек может легко вдохнуть.

Зато уборка должна быть исключительно влажной. Перед тем как начать собирать грязь, необходимо обильно смочить все загрязненные поверхности водой с добавлением дезинфицирующего раствора, чтобы возбудитель не мог подняться в воздух. Кроме того, работая в закрытых, плохо проветриваемых и запыленных помещениях, нужно обязательно заботиться о собственной защите. Лучше использовать надежный респиратор для дыхательных путей и прочные резиновые перчатки для рук. После завершения всех работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом и продезинфицировать инвентарь.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что в понедельник, 11 мая, в Испании на острове Тенерифе началась спасательная операция по эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius. Ранее сообщалось, что на борту нет инфицированных, но впоследствии у одного из пассажиров резко ухудшилось здоровье.

Также медики предостерегли, что люди, которые могут тесно контактировать с грызунами, должны обезопасить себя от заражения. Пока не существует лекарств от хантавируса.

Между тем выяснилось, что на борту лайнера есть четверо украинцев. Сейчас одного украинца будут эвакуировать через спецрейс. В МИД уверяют, что среди украинцев не зафиксировано симптомов заражения хантавирусом.