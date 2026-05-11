В Украине фиксировали два случая хантавируса: есть риск распространения

Британские пассажиры круизного лайнера MV Hondius, пораженные вспышкой хантавируса. Фото: Reuters

В Хмельницкой инфекционной больнице с начала 2026 года обнаружили два случая хантавирусной инфекции. Оба пациента имели течение средней тяжести, прошли лечение и выздоровели. В то же время специалисты предупреждают о необходимости внимательного отношения к симптомам, похожим на грипп или другие инфекции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Хмельницкой инфекционной больницы в понедельник, 11 мая.

Два случая хантавируса зафиксировали в Хмельницком

В Хмельницкой инфекционной больнице сообщили о двух подтвержденных случаях хантавирусной инфекции с начала 2026 года. Пациенты находились в состоянии средней тяжести, но после лечения были выписаны.

Врач-инфекционист Виктория Бондарь уточнила, что в одном случае речь шла о геморрагической лихорадке с почечным синдромом. В другом — о поражении печени, сыпи и высокой температуре.

Специалист подчеркнула эффективность лечения и важность своевременного обращения за помощью:

Читайте также:

"Пациенты успешно вылечены и выписаны".

Также она объяснила, что хантавирусы переносят дикие грызуны, а заражение происходит преимущественно через контакт с их выделениями.

Кроме того, врач рассказала об особенностях распространения вируса в мире:

"В разных регионах мира циркулируют разные штаммы. Большинство из них не передаются от человека к человеку".

Медики отмечают, что болезнь хоть и случается редко, но может иметь тяжелое течение. Они советуют не игнорировать симптомы и своевременно обращаться к врачу при лихорадке, болях или изменении цвета мочи.

Скриншот сообщения Хмельницкой инфекционной больницы/Facebook

В Центре общественного здоровья оценили риск для Украины

В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что риск распространения хантавируса в Украине остается низким. Представитель учреждения Николай Ганич подчеркнул, что тип вируса, который обнаружили на круизном лайнере MV Hondius, в Украине не фиксировался.

По его словам, в стране уже регистрировали отдельные случаи хантавирусных инфекций, но они передавались только от грызунов. Человек от человека этот тип вируса не распространяется.

"В Украине чаще всего регистрируют случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом", — отметил Николай Ганич.

Он также добавил, что другой штамм — хантавирус "Андес " — может передаваться между людьми, но в Украине его не выявляли. Речь идет о случаях, зафиксированных на международном уровне.

"Этот вирус может передаваться от человека к человеку во время длительного тесного контакта, но в Украине его еще не фиксировали", — рассказал Николай Ганич.

В Центре общественного здоровья отмечают, что система эпиднадзора позволяет вовремя выявлять такие инфекции, а лечение является эффективным при условии раннего обращения.

Также специалисты советуют соблюдать профилактику: избегать контакта с грызунами, проводить влажную уборку, использовать защиту и правильно хранить продукты.

В ЕС оценили риски распространения хантавируса как низкие

В Европейской комиссии заявили, что угроза распространения хантавируса в ЕС остается низкой. В то же время там продолжают мониторинг ситуации и находятся в режиме готовности.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнцирова сообщила, что оценка базируется на данных ВОЗ и международных партнеров.

"Мы объединяем усилия государств-членов, Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Всемирной организации здравоохранения и партнеров из G7, чтобы обеспечить согласованную и, главным образом, научно обоснованную реакцию", — заявила Ева Грнцирова.

Она также добавила, что ЕС уже организовал эвакуационные рейсы и продолжает поддержку стран в случае необходимости.

Пресс-секретарь рассказала об уже проведенных мероприятиях:

"Мы также активно поддерживали и координировали эвакуацию, которую проводила Испания. Мы остаемся в режиме готовности относительно дополнительных транспортных средств, логистических мощностей и средств защиты, если что-то из этого понадобится, и мы будем сообщать вам и общественности о проверенной информации по мере развития ситуации".

Новини.LIVE информировали, что недавно врач-инфекционист предупредил, что вакцины и специфического лечения от хантавируса не существует. Он также отметил, что особенно опасным является штамм "Андес", который может передаваться от человека к человеку. Чаще всего заражение происходит во время уборки помещений, загрязненных грызунами.

Новини.LIVE также писали, что четверо граждан Украины остались на борту лайнера MV Hondius, где ранее обнаружили хантавирус. Еще одного украинца решили эвакуировать спецрейсом в рамках частичной эвакуации экипажа. В МИД отметили, что признаков заболевания среди украинцев на борту не обнаружили.