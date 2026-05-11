Лікарка оцінила ризик зараження хантавірусом порівняно з грипом і COVID-19

Тест на хантавірус. Фото: Reuters

Хантавірус залишається рідкісним захворюванням, але ризик зараження ним значно нижчий, ніж у випадку грипу чи COVID-19. Однак попри низьку заразність, специфічних ліків від хантавірусу наразі не існує, тому головним захистом залишається профілактика та гігієна.

Про це заявила сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі День.LIVE.

Лікарка пояснила, як захиститися від хантавірусу

Вона наголосила, що хантавірус має дуже низький рівень заразності у порівнянні з іншими вірусними інфекціями. За її словами, лише близько 2% заразності у хантавірусу, тоді як у грипу чи COVID-19 цей показник може сягати 90%.

Водночас лікарка попередила, що у разі розвитку захворювання наслідки можуть бути дуже серйозними, адже вакцини від нього досі не існує.

"Якщо людина вже підчепила хантавірус та захворіла, то за статистикою летальність може сягати 40%, тому що ліків від хантавірусу не існує. Вакцину створити дуже складно, бо випадків дуже мало", — підкреслила вона.

За її словами, вірус не передається так легко, як респіраторні інфекції. Олещенко зазначила, що заразитися хантавірусом можна лише через контакт із виділеннями гризунів або через контакт із зараженим пилом або поверхнями, де були гризуни. Саме тому ризики суттєво знижуються, якщо дотримуватися базових правил гігієни.

"Просто потрібно мити руки та продукти, бо вони зберігаються у погребах, де сприятлива температура для розмноження вірусів. Якщо у вас в оселі температура близько 30 градусів, як це буде влітку, то нічого там вже не виживе", — додала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року було зафіксовано два випадки хантавірусної інфекції. Обидва пацієнти мали перебіг хвороби середньої тяжкості, пройшли курс лікування та повністю одужали.

Медики водночас наголошують на важливості уважного ставлення до симптомів, які можуть нагадувати грип чи інші респіраторні інфекції. Попри потенційно важкі ускладнення, зокрема легеневий синдром або геморагічну лихоманку, у ВООЗ зазначають, що ризик масштабного поширення інфекції залишається низьким, оскільки вірус майже не передається від людини до людини.