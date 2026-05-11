Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Врач оценила риск заражения хантавирусом по сравнению с гриппом и COVID-19

Врач оценила риск заражения хантавирусом по сравнению с гриппом и COVID-19

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 20:42
Врач оценила риск заражения хантавирусом по сравнению с гриппом и COVID-19
Тест на хантавирус. Фото: Reuters

Хантавирус остается редким заболеванием, но риск заражения им значительно ниже, чем в случае гриппа или COVID-19. Однако несмотря на низкую заразность, специфических лекарств от хантавируса пока не существует, поэтому главной защитой остается профилактика и гигиена.

Об этом заявила семейный врач Вита Олещенко в эфире День.LIVE.

Врач объяснила, как защититься от хантавируса

Она отметила, что хантавирус имеет очень низкий уровень заразности по сравнению с другими вирусными инфекциями. По ее словам, лишь около 2% заразности у хантавируса, тогда как у гриппа или COVID-19 этот показатель может достигать 90%.

В то же время врач предупредила, что в случае развития заболевания последствия могут быть очень серьезными, ведь вакцины от него до сих пор не существует.

"Если человек уже подцепил хантавирус и заболел, то по статистике летальность может достигать 40%, потому что лекарств от хантавируса не существует. Вакцину создать очень сложно, потому что случаев очень мало", — подчеркнула она.

Читайте также:

По ее словам, вирус не передается так легко, как респираторные инфекции. Олещенко отметила, что заразиться хантавирусом можно только через контакт с выделениями грызунов или через контакт с зараженной пылью или поверхностями, где были грызуны. Именно поэтому риски существенно снижаются, если придерживаться базовых правил гигиены.

"Просто нужно мыть руки и продукты, потому что они хранятся в погребах, где благоприятная температура для размножения вирусов. Если у вас в доме температура около 30 градусов, как это будет летом, то ничего там уже не выживет", — добавила она.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хмельницкой инфекционной больнице с начала 2026 года было зафиксировано два случая хантавирусной инфекции. Оба пациента имели течение болезни средней тяжести, прошли курс лечения и полностью выздоровели.

Медики одновременно подчеркивают важность внимательного отношения к симптомам, которые могут напоминать грипп или другие респираторные инфекции. Несмотря на потенциально тяжелые осложнения, в частности легочный синдром или геморрагическую лихорадку, в ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения инфекции остается низким, поскольку вирус почти не передается от человека к человеку.

болезнь вирус эфир Новини.LIVE хантавирус
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации