Врач оценила риск заражения хантавирусом по сравнению с гриппом и COVID-19

Хантавирус остается редким заболеванием, но риск заражения им значительно ниже, чем в случае гриппа или COVID-19. Однако несмотря на низкую заразность, специфических лекарств от хантавируса пока не существует, поэтому главной защитой остается профилактика и гигиена.

Об этом заявила семейный врач Вита Олещенко в эфире День.LIVE.

Врач объяснила, как защититься от хантавируса

Она отметила, что хантавирус имеет очень низкий уровень заразности по сравнению с другими вирусными инфекциями. По ее словам, лишь около 2% заразности у хантавируса, тогда как у гриппа или COVID-19 этот показатель может достигать 90%.

В то же время врач предупредила, что в случае развития заболевания последствия могут быть очень серьезными, ведь вакцины от него до сих пор не существует.

"Если человек уже подцепил хантавирус и заболел, то по статистике летальность может достигать 40%, потому что лекарств от хантавируса не существует. Вакцину создать очень сложно, потому что случаев очень мало", — подчеркнула она.

По ее словам, вирус не передается так легко, как респираторные инфекции. Олещенко отметила, что заразиться хантавирусом можно только через контакт с выделениями грызунов или через контакт с зараженной пылью или поверхностями, где были грызуны. Именно поэтому риски существенно снижаются, если придерживаться базовых правил гигиены.

"Просто нужно мыть руки и продукты, потому что они хранятся в погребах, где благоприятная температура для размножения вирусов. Если у вас в доме температура около 30 градусов, как это будет летом, то ничего там уже не выживет", — добавила она.

Как сообщали Новини.LIVE, в Хмельницкой инфекционной больнице с начала 2026 года было зафиксировано два случая хантавирусной инфекции. Оба пациента имели течение болезни средней тяжести, прошли курс лечения и полностью выздоровели.

Медики одновременно подчеркивают важность внимательного отношения к симптомам, которые могут напоминать грипп или другие респираторные инфекции. Несмотря на потенциально тяжелые осложнения, в частности легочный синдром или геморрагическую лихорадку, в ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения инфекции остается низким, поскольку вирус почти не передается от человека к человеку.