В мире официально семь случаев хантавируса: карта распространения

Человек в средствах индивидуальной защиты после прибытия круизного лайнера MV Hondius. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что сейчас в мире зафиксировано девять случаев заболевания хантавирусом, но подтверждено семь. Последний подтвердили во Франции. В то же время риск распространения оценивают как низкий.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

Хантавирус в мире

Министр здравоохранения Франции сообщил, что женщина, у которой официально обнаружили инфицирование, проходит лечение в больнице, а ее состояние ухудшилось после возвращения с Тенерифе и подтверждения заражения вирусом.

В то же время в эту статистику не включено сообщение американских органов здравоохранения о случае, когда один из граждан США получил "легко положительный" результат теста без каких-либо симптомов. Речь идет о человеке, который был одним из 17 американцев на борту MV Hondius.

Хантавирус в мире. Фото: hantavirusmap.net

Риск распространения

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил на Тенерифе после того, как судно MV Hondius недавно вышло из порта.

Читайте также:

"Как вы знаете, корабль направляется в Роттердам. На борту около 30 человек, экипаж и два медицинских работника. Им все еще понадобится наша поддержка на протяжении всего путешествия", — отметил он.

Гебрейесус уверяет пассажиров, что они "теперь в надежных руках". По его словам, людям, которые принимают пассажиров MV Hondius, нечего бояться.

"Риск низкий, это не очередной COVID. Я надеюсь, что вы и в дальнейшем будете проявлять сочувствие к согражданам", — говорит глава ВОЗ.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на AP, на круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса, что привело к инфицированиям и смертям. На борту находятся пятеро украинцев — их состояние оценивается как стабильное, симптомов не зафиксировано.

Позже один случай заражения подтвердили в Израиле — речь идет о человеке, который недавно посещал Восточную Европу. В то же время в разных странах продолжается поиск пассажиров лайнера, которые могли оставить его без обследования.

В ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения остается низким, ведь вирус редко передается между людьми.

Новые подозрения на заражение также зафиксировали в Испании и на острове Тристан-да-Кунья. Кроме того, испанский суд отправил на принудительный карантин 14 граждан, которые находились на борту судна.

А жители Тенерифе выходили на акцию протеста из-за прибытия MV Hondius. В то же время власти заявили, что между пассажирами и местными жителями не будет никакого контакта. Судно прибыло в порт Гранадилья-де-Абона 10 мая, где проводилась поэтапная эвакуация пассажиров и экипажа с участием международных партнеров.

Впоследствии стало известно, что в Польше взяли под контроль человека, который контактировал с пассажирами MV Hondius. Никаких симптомов не обнаружено, однако врачи будут наблюдать за состоянием не менее семи дней.

Пока не разработан официально утвержденный метод лечения хантавируса, а также отсутствует вакцина. Некоторые ученые занимаются разработкой уже несколько десятилетий.

Четверо украинцев остаются на борту и отправляются в Нидерланды, еще одного эвакуируют спецрейсом. Симптомов болезни у них нет.

Кроме того, Новини.LIVE подробно рассказывали, что известно о хантавирусе и какие симптомы заражения обнаруживают у людей.

Известно, что с начала года в Хмельницкой инфекционной больнице обнаружили два случая хантавирусной инфекции. Пациенты прошли лечение и выздоровели.