В мире официально семь случаев хантавируса: карта распространения
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что сейчас в мире зафиксировано девять случаев заболевания хантавирусом, но подтверждено семь. Последний подтвердили во Франции. В то же время риск распространения оценивают как низкий.
Хантавирус в мире
Министр здравоохранения Франции сообщил, что женщина, у которой официально обнаружили инфицирование, проходит лечение в больнице, а ее состояние ухудшилось после возвращения с Тенерифе и подтверждения заражения вирусом.
В то же время в эту статистику не включено сообщение американских органов здравоохранения о случае, когда один из граждан США получил "легко положительный" результат теста без каких-либо симптомов. Речь идет о человеке, который был одним из 17 американцев на борту MV Hondius.
Риск распространения
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил на Тенерифе после того, как судно MV Hondius недавно вышло из порта.
"Как вы знаете, корабль направляется в Роттердам. На борту около 30 человек, экипаж и два медицинских работника. Им все еще понадобится наша поддержка на протяжении всего путешествия", — отметил он.
Гебрейесус уверяет пассажиров, что они "теперь в надежных руках". По его словам, людям, которые принимают пассажиров MV Hondius, нечего бояться.
"Риск низкий, это не очередной COVID. Я надеюсь, что вы и в дальнейшем будете проявлять сочувствие к согражданам", — говорит глава ВОЗ.
Что предшествовало
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на AP, на круизном судне MV Hondius произошла вспышка хантавируса, что привело к инфицированиям и смертям. На борту находятся пятеро украинцев — их состояние оценивается как стабильное, симптомов не зафиксировано.
Позже один случай заражения подтвердили в Израиле — речь идет о человеке, который недавно посещал Восточную Европу. В то же время в разных странах продолжается поиск пассажиров лайнера, которые могли оставить его без обследования.
В ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения остается низким, ведь вирус редко передается между людьми.
Новые подозрения на заражение также зафиксировали в Испании и на острове Тристан-да-Кунья. Кроме того, испанский суд отправил на принудительный карантин 14 граждан, которые находились на борту судна.
А жители Тенерифе выходили на акцию протеста из-за прибытия MV Hondius. В то же время власти заявили, что между пассажирами и местными жителями не будет никакого контакта. Судно прибыло в порт Гранадилья-де-Абона 10 мая, где проводилась поэтапная эвакуация пассажиров и экипажа с участием международных партнеров.
Впоследствии стало известно, что в Польше взяли под контроль человека, который контактировал с пассажирами MV Hondius. Никаких симптомов не обнаружено, однако врачи будут наблюдать за состоянием не менее семи дней.
Пока не разработан официально утвержденный метод лечения хантавируса, а также отсутствует вакцина. Некоторые ученые занимаются разработкой уже несколько десятилетий.
Четверо украинцев остаются на борту и отправляются в Нидерланды, еще одного эвакуируют спецрейсом. Симптомов болезни у них нет.
Известно, что с начала года в Хмельницкой инфекционной больнице обнаружили два случая хантавирусной инфекции. Пациенты прошли лечение и выздоровели.