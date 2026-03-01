Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Варто бути обережними — США попередили американців у всьому світі

Варто бути обережними — США попередили американців у всьому світі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 08:56
Американців у всьому світі попередили про небезпеку — що відомо
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reueters

Американці у всьому світі отримали офіційне попередження. Громадян США закликають бути пильними та обережними.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті Державного департаменту США, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Попередження для американців

Як зазначається у заяві, звернення стосується американців у всьому світі. Як наголошують у повідомленні, після початку бойових операцій США в Ірані американцям варто дотримуватися офіційних вказівок.

Людям радять стежити за останніми попередженнями щодо безпеки, які публікують найближчі посольства або консульства США.

"Державний департамент радить американцям у всьому світі бути підвищено обережними", — йдеться у повідомленні.

У заяві також наголошують, що громадянини Сполучених Штатів можуть зіткнутися з перебоями під час подорожей. Це пов'язано з періодичним закриттям повітряного простору.

Конфлікт між США та Іраном

У суботу, 28 лютого, Америка оголосила про масштабну військову операцію на Близькому Сході. Дональд Трамп зазначив, що вона має на меті знищити режим в Ірані. На тлі цього на Тегеран та інші міста полетіли ракети з Ізраїлю.

Іран завдав ударів у відповідь по кількох країнах Близького Сходу, зокрема ОАЕ. Через це в Абу-Дабі загинула щонайменше одна людина. Саудівська Аравія різко відповіла на агресію Ірану. Там зазначили, що атака стала відвертим порушенням суверенітету ОАЕ.

Під час ударів по Ірану було атаковано резиденцію лідера Алі Хаменеї. Пізніше його смерть офіційно підтвердили. Багато іранців вийшли на вулиці, аби відсвяткувати загибель лідера.

Що передувало

У січні 2026 року Президент США Дональд Трамп заявив про готовність втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Ірані. Він анонсував можливі авіаудари по іранських об'єктах. Водночас у Тегерані попередили, що буде удар у відповідь.

Пізніше Америка перекинула сили на Близький Схід. Стало відомо про передислокацію щонайменше одного авіаносця. У США почали обговорювати сценарій точкових ударів по Ірану.

Згодом стало відомо, що Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти. На тлі цього напруженість між США та Тегераном зросла ще більше.

Вже в лютому США посилили протиповітряну оборону на Близькому Сході. Це сталося через ризики можливих ударів з боку Ірану.

Водночас в Ірані спалахнули масові протести через обвал національної валюти та інфляцію. Стало відомо про вбивства протестувальників. Через це Трамп також пригрозив Тегерану ударами.

США Іран Дональд Трамп небезпека Америка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації