Американців у всьому світі попередили про небезпеку — що відомо

Американці у всьому світі отримали офіційне попередження. Громадян США закликають бути пильними та обережними.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті Державного департаменту США, передає Новини.LIVE.

Попередження для американців

Як зазначається у заяві, звернення стосується американців у всьому світі. Як наголошують у повідомленні, після початку бойових операцій США в Ірані американцям варто дотримуватися офіційних вказівок.

Людям радять стежити за останніми попередженнями щодо безпеки, які публікують найближчі посольства або консульства США.

"Державний департамент радить американцям у всьому світі бути підвищено обережними", — йдеться у повідомленні.

У заяві також наголошують, що громадянини Сполучених Штатів можуть зіткнутися з перебоями під час подорожей. Це пов'язано з періодичним закриттям повітряного простору.

Конфлікт між США та Іраном

У суботу, 28 лютого, Америка оголосила про масштабну військову операцію на Близькому Сході. Дональд Трамп зазначив, що вона має на меті знищити режим в Ірані. На тлі цього на Тегеран та інші міста полетіли ракети з Ізраїлю.

Іран завдав ударів у відповідь по кількох країнах Близького Сходу, зокрема ОАЕ. Через це в Абу-Дабі загинула щонайменше одна людина. Саудівська Аравія різко відповіла на агресію Ірану. Там зазначили, що атака стала відвертим порушенням суверенітету ОАЕ.

Під час ударів по Ірану було атаковано резиденцію лідера Алі Хаменеї. Пізніше його смерть офіційно підтвердили. Багато іранців вийшли на вулиці, аби відсвяткувати загибель лідера.

Що передувало

У січні 2026 року Президент США Дональд Трамп заявив про готовність втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Ірані. Він анонсував можливі авіаудари по іранських об'єктах. Водночас у Тегерані попередили, що буде удар у відповідь.

Пізніше Америка перекинула сили на Близький Схід. Стало відомо про передислокацію щонайменше одного авіаносця. У США почали обговорювати сценарій точкових ударів по Ірану.

Згодом стало відомо, що Іран почав таємно відновлювати пошкоджені ядерні об'єкти. На тлі цього напруженість між США та Тегераном зросла ще більше.

Вже в лютому США посилили протиповітряну оборону на Близькому Сході. Це сталося через ризики можливих ударів з боку Ірану.

Водночас в Ірані спалахнули масові протести через обвал національної валюти та інфляцію. Стало відомо про вбивства протестувальників. Через це Трамп також пригрозив Тегерану ударами.