США нарощує сили на Близькому Сході на тлі протестів і може готувати атаку

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У США обговорюють сценарій обмеженого силового втручання проти Ірану, який передбачає завдання так званих "хірургічних ударів" по конкретних представниках іранської влади та військового керівництва. Йдеться про осіб, яких у Вашингтоні пов'язують із жорстким придушенням масових протестів і загибеллю великої кількості демонстрантів.

Про це повідомляє Middle East Eye з посиланням на обізнані джерела.

Реклама

Читайте також:

США може атакувати владу Ірану, але деякі країни виступиои проти

За інформацією видання, у разі політичного схвалення удари можуть бути завдані вже до кінця поточного тижня. Один із колишніх співробітників американської розвідки в коментарі Middle East Eye зазначив, що Дональд Трамп, попри публічні заяви, насправді не передумав змінити політичний режим в Ірані. Через це, як стверджують джерела, США послідовно зміцнюють свою військову позицію на Близькому Сході.

За оцінками співрозмовників Middle East Eye, нинішня конфігурація сил дає Вашингтону значно ширші можливості для потенційного удару по Ірану, ніж на початку січня.

Окрім того, колишній американський посадовець повідомив виданню, що США активно поповнюють запаси ракет-перехоплювачів, які суттєво скоротилися під час 12-денної війни з Іраном у червні.

За його словами, загальні обсяги поставок озброєнь зросли, однак запаси все ще недостатні через паралельне забезпечення військової допомоги Україні. Водночас Вашингтон направив до регіону Мена додаткові бойові літаки, системи ППО та кораблі, і, за оцінкою джерел, процес нарощування сил близький до піку.

Як зазначає Middle East Eye, посилення авіаційної присутності саме в Йорданії дає США додаткові варіанти дій, оскільки країни Перської затоки заборонили використання свого повітряного простору та інфраструктури для ударів по Ірану. За даними видання, така заборона діє з квітня 2025 року. Поточні й колишні американські та арабські чиновники підтверджують, що ці обмеження суттєво вплинули на планування можливих операцій.

Які країни проти втручання США в Іран

Водночас, за інформацією Middle East Eye, Саудівська Аравія, Оман, Катар і Туреччина висловлюються проти можливого нападу США на Іран. Ізраїльські медіа, своєю чергою, повідомляють про підтримку такого сценарію з боку ОАЕ та Йорданії.

Попри це, Міністерство закордонних справ ОАЕ заявило, що країна не дозволить використовувати свій повітряний простір, територію чи територіальні води для будь-яких військових дій проти Ірану, що може свідчити про прагнення Абу-Дабі публічно дистанціюватися від потенційної операції.

Іран погрожує іншим країнам за допомогу США

На тлі цього з'явилися й жорсткі сигнали з боку Тегерана. Reuters цитує високопоставленого іранського посадовця, який заявив, що Іран попередив арабських союзників США, що в разі використання американських баз на їхній території для ударів по Ірану ці країни можуть стати об'єктами атак.

Експерти не виключають, що у такому разі відповідь Ірану буде значно жорсткішою і може включати атаки на американські бази по всьому регіону або перекриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових обсягів транспортування нафти.

Нагадаємо, нещодавно Іран закрив свій повітряний простір.

Також США перекинули авіаносець на Близький Схід.