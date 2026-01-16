США відправили на Близький Схід авіаносець на тлі загострень з Іраном

Авіаносець США. Ілюстративне фото: Центральне Командування Збройних сил США

Сполучені Штати Америки перекидають щонайменше один свій авіаносець на Близький Схід. Уже найближчим часом у регіон прибудуть різні американські сили, щоб надати військові варіанти, якщо буде вирішено вдарити по Ірану.

Про це повідомляє Fox News.

Що відомо про перекидання військ США на Близький Схід

"Щонайменше один американський авіаносець прямує в бік Близького Сходу на тлі триваючого зростання напруженості у відносинах з Іраном", — пише видання з посиланням на військові джерела.

Також вони додали, що, як очікується, найближчими днями і тижнями в регіон прибудуть військові сили США з повітря, суші та моря, щоб надати президенту Дональду Трампу військові варіанти на випадок, якщо він вирішить завдати ударів по Ірану.

Нагадаємо, 14 січня Іран оголосив про закриття свого повітряного простору. Це сталося на тлі публікацій у західній пресі, що США найближчим часом можуть завдати ударів у зв'язку з убивствами людей на протестах.

Також ми писали, що Трамп оголосив про введення 25% мит проти будь-якої країни, яка продовжує співпрацювати з Іраном.