Тепер всі, хто веде справи з Іраном будуть платити США мита у 25%, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення торговельних обмежень проти будь-якої держави, яка продовжує співпрацювати з Іраном. Країни-партнери Тегерана сплачуватимуть 25% мита за всі операції зі Сполученими Штатами.

Про це він заявив у своєму акаунті в Truth Social, повідомляють Новини.LIVE.

Остаточне слово Трампа

Повідомлення Трампа про мита. Фото: Скриншот

Аналітики кажуть, що це рішення посилює тиск Вашингтона на Тегеран і демонструє готовність адміністрації Трампа використовувати економічні важелі для ізоляції іранського режиму.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, буде сплачувати мито в розмірі 25% за будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей наказ є остаточним і беззаперечним", — написав американський президент.

Трамп не уточнив, чи передбачені винятки або перехідний період для адаптації до нових правил.

Які країни найактивніше торгують з Іраном

Згідно з даними аналітичного порталу Volza, у 2025 році провідними торгівельними партнерами Ірану були Китай (25% експорту, 18,5 мільярда доларів), Об'єднані Арабські Емірати (15%, 11 мільярдів доларів), Ірак (10%, 7,4 мільярда доларів), Туреччина (8%, 5,9 мільярда доларів) та Індія (7%, 5,1 мільярда доларів).

Ключові експортні товари до цих країн включають сиру нафту, нафтохімію, мінерали, текстиль та сільськогосподарську продукцію.

Раніше ми повідомляли, що антиурядові протести в Ірані забрали життя понад 500 людей. Тегеран погрожує атакувати військові бази США, якщо Трамп виконає погрози втрутитися та стати на захист протестувальників.

Раніше ми також інформували, що МЗС України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Іран. Це обумовлено підтримкою Іраном Росії у війні проти України.