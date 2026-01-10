Відео
Головна Новини дня Сибіга закликав посилити тиск на Іран — що відомо

Сибіга закликав посилити тиск на Іран — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 22:27
Андрій Сибіга вимагає посилити тиск на Іран
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Іран. Причина — підтримка Іраном війни Росії проти України та репресії проти власного народу.

Про це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі X у суботу, 10 січня.

Читайте також:

Сибіга вимагає посилити тиск на Іран

"Підтримка Іраном агресивної війни Росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими тієї самої політики насильства та неповаги до людської гідності", — наголосив міністр.

А також зазначив, що іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань.

Сибіга зауважив, що іранці заслуговують на нормальне життя без страху — життя у свободі, безпеці та процвітанні.

"Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права; відтак ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.

Закликаємо міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України", — написав глава МЗС України.

Сибіга закликав посилити тиск на Іран
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що в Ірані спалахнули масштабні протести — там фіксують перебої з інтернетом.

З огляду на посилення протестів в Ірані МЗС України закликало громадян терміново залишити країну.

Іран санкції МЗС Андрій Сибіга війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
