Андрей Сибига требует усилить давление на Иран

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Иран. Причина — поддержка Ираном войны России против Украины и репрессии против собственного народа.

Об этом Андрей Сибига написал на своей странице в соцсети X в субботу, 10 января.

Сибига требует усилить давление на Иран

"Поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими той самой политики насилия и неуважения к человеческому достоинству", — подчеркнул министр.

А также отметил, что иранский народ заслуживает защиты своих фундаментальных гражданских прав, в частности на доступ к информации и свободу собраний.

Сибига отметил, что иранцы заслуживают нормальной жизни без страха — жизни в свободе, безопасности и процветании.

"Как страна, которая в прошлом преодолела тоталитарное и авторитарное правление, сопротивлялась репрессиям и отстояла свой демократический выбор, Украина превыше всего ценит гражданские права; поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих.

Призываем международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины", — написал глава МИД Украины.

Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что в Иране вспыхнули масштабные протесты — там фиксируют перебои с интернетом.

Учитывая усиление протестов в Иране МИД Украины призвал граждан срочно покинуть страну.