Протесты в Иране усиливаются — что известно о ситуации

Протесты в Иране 8 января 2026 года. Фото: кадр из видео

В Иране фиксируют масштабные перебои с интернетом на фоне усиления протестов, которые быстро распространяются за пределы Тегерана. Также во время митингов в Тегеране раздавались выстрелы.

Об этом информируют иностранные СМИ, в частности Clash Report и Iran Wire в четверг, 8 января.

Протесты в Иране — какая ситуация

Масштабные протесты в Иране продолжаются. Ситуация обостряется — во время протестов в Тегеране прозвучали выстрелы.

По данным СМИ, в Иране наблюдаются масштабные перебои с интернетом.

В Тегеране и западных регионах отсутствует покрытие. На остальной территории страны интернет работает с перебоями.

Масштаб протестов в стране растет. Демонстрации быстро распространяются за пределы Тегерана. Участники акций выступают против местных властей.

Напомним, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Начавшись как забастовки профсоюзов торговцев из-за обвала национальной валюты и инфляции, они переросли в массовые демонстрации и студенческие протесты.

По данным СМИ, уже известно 36 погибших во время протестов, в том числе двое — представители сил безопасности Ирана. Также более двух тысяч человек задержали.

Реакция Трампа на протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп отреагировал на усиление протестов в Иране.

"Мы жестко ударим по Ирану, если они убьют протестующих", — пригрозил лидер Америки.

Кроме того, глава Белого дома обратился к народу Ирана:

"Вы должны сильно стремиться к свободе. Нет ничего лучше свободы. Вы — храбрый народ. Жаль, что с вашей страной произошло такое. Ваша страна была великой страной.

Я помню, как много лет назад, когда я был молодым разработчиком, мои друзья поехали в Иран и достигли там большого успеха".

Напомним, что 8 января в МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран из-за ситуации с безопасностью.

Ранее мы информировали, что в Иране вспыхнули массовые протесты — есть погибшие и раненые.