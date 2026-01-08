Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иран охватили масштабные протесты — какая ситуация сейчас

Иран охватили масштабные протесты — какая ситуация сейчас

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 22:06
Протесты в Иране усиливаются — что известно о ситуации
Протесты в Иране 8 января 2026 года. Фото: кадр из видео

В Иране фиксируют масштабные перебои с интернетом на фоне усиления протестов, которые быстро распространяются за пределы Тегерана. Также во время митингов в Тегеране раздавались выстрелы.

Об этом информируют иностранные СМИ, в частности Clash Report и Iran Wire в четверг, 8 января.

Реклама
Читайте также:

Протесты в Иране — какая ситуация

Масштабные протесты в Иране продолжаются. Ситуация обостряется — во время протестов в Тегеране прозвучали выстрелы.

По данным СМИ, в Иране наблюдаются масштабные перебои с интернетом.

В Тегеране и западных регионах отсутствует покрытие. На остальной территории страны интернет работает с перебоями.

Масштаб протестов в стране растет. Демонстрации быстро распространяются за пределы Тегерана. Участники акций выступают против местных властей.

Напомним, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Начавшись как забастовки профсоюзов торговцев из-за обвала национальной валюты и инфляции, они переросли в массовые демонстрации и студенческие протесты.

По данным СМИ, уже известно 36 погибших во время протестов, в том числе двое — представители сил безопасности Ирана. Также более двух тысяч человек задержали.

Реакция Трампа на протесты в Иране

Президент США Дональд Трамп отреагировал на усиление протестов в Иране.

"Мы жестко ударим по Ирану, если они убьют протестующих", — пригрозил лидер Америки.

Кроме того, глава Белого дома обратился к народу Ирана:

"Вы должны сильно стремиться к свободе. Нет ничего лучше свободы. Вы — храбрый народ. Жаль, что с вашей страной произошло такое. Ваша страна была великой страной.

Я помню, как много лет назад, когда я был молодым разработчиком, мои друзья поехали в Иран и достигли там большого успеха".

Напомним, что 8 января в МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран из-за ситуации с безопасностью.

Ранее мы информировали, что в Иране вспыхнули массовые протесты — есть погибшие и раненые.

Иран митинг Дональд Трамп взрыв протесты власть
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации