Протесты в Иране усиливаются — что известно о ситуации

В Иране фиксируют масштабные перебои с интернетом на фоне усиления протестов, которые быстро распространяются за пределы Тегерана. Также во время митингов в Тегеране раздавались выстрелы.
Об этом информируют иностранные СМИ, в частности Clash Report и Iran Wire в четверг, 8 января.
Протесты в Иране — какая ситуация
Масштабные протесты в Иране продолжаются. Ситуация обостряется — во время протестов в Тегеране прозвучали выстрелы.
По данным СМИ, в Иране наблюдаются масштабные перебои с интернетом.
В Тегеране и западных регионах отсутствует покрытие. На остальной территории страны интернет работает с перебоями.
Масштаб протестов в стране растет. Демонстрации быстро распространяются за пределы Тегерана. Участники акций выступают против местных властей.
Напомним, что протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Начавшись как забастовки профсоюзов торговцев из-за обвала национальной валюты и инфляции, они переросли в массовые демонстрации и студенческие протесты.
По данным СМИ, уже известно 36 погибших во время протестов, в том числе двое — представители сил безопасности Ирана. Также более двух тысяч человек задержали.
Реакция Трампа на протесты в Иране
Президент США Дональд Трамп отреагировал на усиление протестов в Иране.
"Мы жестко ударим по Ирану, если они убьют протестующих", — пригрозил лидер Америки.
Кроме того, глава Белого дома обратился к народу Ирана:
"Вы должны сильно стремиться к свободе. Нет ничего лучше свободы. Вы — храбрый народ. Жаль, что с вашей страной произошло такое. Ваша страна была великой страной.
Я помню, как много лет назад, когда я был молодым разработчиком, мои друзья поехали в Иран и достигли там большого успеха".
Напомним, что 8 января в МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран из-за ситуации с безопасностью.
Ранее мы информировали, что в Иране вспыхнули массовые протесты — есть погибшие и раненые.
