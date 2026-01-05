Хаменеи может сбежать в Москву в случае падения режима

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фото: WANA (West Asia News Agency)

Руководство Ирана подготовило резервный сценарий на случай, если действующий режим не сможет удержаться у власти из-за массовых протестов и внутренних беспорядков. В рамках так называемого "Плана Б" предусмотрено бегство верхушки государства за границу.

Об этом сообщает The Times.

Лидер Ирана уже подготовил план побега

По данным британского издания The Times, в случае краха режима верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намерен покинуть страну и отправиться в Москву. Издание ссылается на информацию разведки, обнародованную в воскресенье, 4 января.

В материале отмечается, что 86-летний Хаменеи может покинуть Тегеран вместе с ближайшим окружением и членами семьи, если силовые структуры не смогут сдержать волну протестов или начнут отказываться от поддержки власти на фоне обострения ситуации в стране.

По информации источника в разведке, план эвакуации рассчитан исключительно на узкий круг лиц. В него входят ближайшие соратники Хаменеи, члены его семьи, а также сын и потенциальный преемник - Моджтаба Хаменеи.

Напомним, в Иране начались масштабные протесты, где уже погибло и травмировалось несколько человек. Известно, что иранцы протестуют из-за резкого ухудшения экономической ситуации.

Зато президент США Дональд Трамп сделал угрожающее заявление Ирану из-за протестов и сказал условия, когда введет войска.