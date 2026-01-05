Хаменеи может сбежать в Москву в случае падения режима

В Иране подготовили план бегства власти на случай протестов
Руководство Ирана подготовило резервный сценарий на случай, если действующий режим не сможет удержаться у власти из-за массовых протестов и внутренних беспорядков. В рамках так называемого "Плана Б" предусмотрено бегство верхушки государства за границу.
Об этом сообщает The Times.
Лидер Ирана уже подготовил план побега
По данным британского издания The Times, в случае краха режима верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи намерен покинуть страну и отправиться в Москву. Издание ссылается на информацию разведки, обнародованную в воскресенье, 4 января.
В материале отмечается, что 86-летний Хаменеи может покинуть Тегеран вместе с ближайшим окружением и членами семьи, если силовые структуры не смогут сдержать волну протестов или начнут отказываться от поддержки власти на фоне обострения ситуации в стране.
По информации источника в разведке, план эвакуации рассчитан исключительно на узкий круг лиц. В него входят ближайшие соратники Хаменеи, члены его семьи, а также сын и потенциальный преемник - Моджтаба Хаменеи.
Напомним, в Иране начались масштабные протесты, где уже погибло и травмировалось несколько человек. Известно, что иранцы протестуют из-за резкого ухудшения экономической ситуации.
Зато президент США Дональд Трамп сделал угрожающее заявление Ирану из-за протестов и сказал условия, когда введет войска.
Читайте Новини.LIVE!