Головна Новини дня В Ірані підготували план втечі влади на випадок протестів

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 08:57
Хаменеї може втекти до Москви у разі падіння режиму
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Фото: WANA (West Asia News Agency)

Керівництво Ірану підготувало резервний сценарій на випадок, якщо чинний режим не зможе втриматися при владі через масові протести та внутрішні заворушення. У межах так званого "Плану Б" передбачено втечу верхівки держави за кордон.

Про це повідомляє The Times.

Лідер Ірану вже підготував план втечі

За даними британського видання The Times, у разі краху режиму верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має намір залишити країну та вирушити до Москви. Видання посилається на інформацію розвідки, оприлюднену в неділю, 4 січня.

У матеріалі зазначається, що 86-річний Хаменеї може покинути Тегеран разом із найближчим оточенням і членами родини, якщо силові структури не зможуть стримати хвилю протестів або почнуть відмовлятися від підтримки влади на тлі загострення ситуації в країні.

За інформацією джерела в розвідці, план евакуації розрахований виключно на вузьке коло осіб. До нього входять найближчі соратники Хаменеї, члени його родини, а також син і потенційний наступник — Моджтаба Хаменеї.

Нагадаємо, в Ірані розпочалися масштабні протести, де уже загинуло та травмувалося кілька людей. Відомо, що іранці протестують через різке погіршення економічної ситуації.

Натомість президент США Дональд Трамп зробив погрозливу заяву Ірану через протести та сказав умови, коли введе війська.

Іран протести втеча Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
