Іран сколихнули масштабні протести — станом на 1 січня є загиблі і поранені

Люди проходять повз закриті магазини після протестів. Фото: Reuters

Масові протести в Ірані, які починались як економічний протест, різко загострилися — з'явилися перші жертви. У новорічну ніч демонстранти підпалили базу ополчення Басідж, що є викликом політичному режиму країни.

Про це повідомляє Reuters.

Що відбувається в Ірані

Кілька людей загинули під час заворушень в Ірані, повідомили в четвер правозахисні групи. Це найбільші протести в Ісламській Республіці за останні три роки. Вони виникли через погіршення економічних умов та спричинили насильство в кількох провінціях.

Троє протестувальників загинули та 17 отримали поранення під час нападу на поліцейську дільницю в західній провінції Ірану Лорестан. У четвер демонстранти увійшли до штаб-квартири поліції. Вони зіткнулися з поліцією та підпалили кілька поліцейських автомобілів.

Протести охоплюють країну

Корпус вартових ісламської революції заявив, що один член пов'язаного з ним добровольчого воєнізованого підрозділу "Басідж" був убитий, а ще 13 отримали поранення від рук демонстрантів. "Басідж" — це добровольче воєнізоване формування, вірне Верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї. Воно пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції.

Зіткнення між протестувальниками та силами безпеки знаменують собою значну ескалацію заворушень. Вони поширилися по всій країні з того часу, як власники магазинів почали протестувати в неділю. Протести виникли через дії уряду щодо різкого падіння валюти та стрімкого зростання цін. Торговці, власники магазинів та студенти низки іранських університетів протестують протягом кількох днів.

Іранські клерикальні правителі борються із західними санкціями, які завдали шкоди економіці країни. Вона вже потерпає від інфляції понад 40%. Економіка Ірану роками переживає труднощі — головним чином, через санкції США та Заходу щодо ядерної програми Тегерана. А 12-денна війна з Ізраїлем у червні ще більше посилила фінансове навантаження країни.

Речник уряду Фатемех Мохаджерані заявила у четвер, що влада проведе прямий діалог з представниками профспілок та торговців, але не надала подробиць. В останні роки влада придушувала протести за допомогою жорстких заходів безпеки та численних арештів. Вони виникали з різних питань — від високих цін, посухи та прав жінок до політичних свобод.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Ірану, РФ та КНР з проханням допомогти модернізувати військові сили. Він шукає допомоги на тлі дій президента США Дональда Трампа.

Раніше ми також інформували, що МЗС Ірану заявили, що країна більше не обмежена у розвитку ядерної програми. Термін ядерної угоди, укладеної 2015 року, закінчився.