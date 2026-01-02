Иран всколыхнули масштабные протесты - по состоянию на 1 января есть погибшие и раненые

Люди проходят мимо закрытых магазинов после протестов. Фото: Reuters

Массовые протесты в Иране, которые начинались как экономический протест, резко обострились — появились первые жертвы. В новогоднюю ночь демонстранты подожгли базу ополчения Басидж, что является вызовом политическому режиму страны.

Об этом сообщает Reuters.

Что происходит в Иране

Несколько человек погибли во время беспорядков в Иране, сообщили в четверг правозащитные группы. Это крупнейшие протесты в Исламской Республике за последние три года. Они возникли из-за ухудшения экономических условий и вызвали насилие в нескольких провинциях.

Трое протестующих погибли и 17 получили ранения во время нападения на полицейский участок в западной провинции Ирана Лорестан. В четверг демонстранты вошли в штаб-квартиру полиции. Они столкнулись с полицией и подожгли несколько полицейских автомобилей.

Протесты охватывают страну

Корпус стражей исламской революции заявил, что один член связанного с ним добровольческого военизированного подразделения "Басидж" был убит, а еще 13 получили ранения от рук демонстрантов. "Басидж" — это добровольческое военизированное формирование, верное Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. Оно связано с Корпусом стражей Исламской революции.

Столкновения между протестующими и силами безопасности знаменуют собой значительную эскалацию беспорядков. Они распространились по всей стране с тех пор, как владельцы магазинов начали протестовать в воскресенье. Протесты возникли из-за действий правительства относительно резкого падения валюты и стремительного роста цен. Торговцы, владельцы магазинов и студенты ряда иранских университетов протестуют в течение нескольких дней.

Иранские клерикальные правители борются с западными санкциями, которые нанесли ущерб экономике страны. Она уже страдает от инфляции более 40%. Экономика Ирана годами переживает трудности — главным образом, из-за санкций США и Запада в отношении ядерной программы Тегерана. А 12-дневная война с Израилем в июне еще больше усилила финансовую нагрузку страны.

Представитель правительства Фатемех Мохаджерани заявила в четверг, что власти проведут прямой диалог с представителями профсоюзов и торговцев, но не предоставила подробностей. В последние годы власти подавляли протесты с помощью жестких мер безопасности и многочисленных арестов. Они возникали по разным вопросам — от высоких цен, засухи и прав женщин до политических свобод.

