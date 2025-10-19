Видео
Иран больше не ограничен ядерной сделкой

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 02:28
обновлено: 02:27
Иран больше связан с ограничениями ядерной сделки
Иранское ракетное оружие. Иллюстративное фото: Reuters.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что страна больше не будет соблюдать ограничения в развитии своей ядерной программы. Причина в том, что срок ядерной сделки, заключенной в 2015 году, официально истек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Что заявили в Иране

"(С этого момента. — Ред.) все положения (сделки. — Ред.), включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ними механизмы, считаются прекращенными", — сказано в заявлении МИД.

Отметим, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, более известный как иранский ядерная сделка, ограничил ядерную деятельность страны, включая накапливаемые запасы урана и исследовательские работы, в обмен на ослабления санкций.

Данную сделку заключили в 2015 году США, Британия, Россия, Китай и Германия вместе с Европейским Союзом. Хотя, как и известно, президент США Дональд Трамп в 2018 году, во время своего первого президентского срока, объявил о выходе США из сделки.

Вчера, 18 октября, срок действия ядерного соглашения официально истек, спустя 10 лет после его ее принятия Совбезом ООН.

"Иран твердо заявляет о своей приверженности дипломатии", — добавили в МИД страны.

Напомним, в начале октября США объявили о новых санкциях, направленных на усиление давления на Иран из-за якобы нарушения ядерных обязательств и попытки обхода международных ограничений.

Также мы писали, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Совбеза ООН возобновить санкции против Ирана.

Иран ядерное оружие договор документы соглашение ядерная энергетика
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
