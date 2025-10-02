Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США ввели санкции против Ирана из-за ядерного оружия

США ввели санкции против Ирана из-за ядерного оружия

Ua en ru
Дата публикации 2 октября 2025 08:45
США обвинили Иран в попытках покупать двойные технологии
Выставка военной техники в Иране посреди улицы. Фото: Маджид Асгарипур/WANA/Reuters

В Вашингтоне объявили о новом пакете санкций, направленном на усиление давления на Иран из-за якобы нарушения ядерных обязательств и попытки обхода международных ограничений. Санкции будут направлены как на отдельных лиц, так и на сети, связанные с разработкой и поставкой компонентов для военных программ Тегерана.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома США.

Реклама
Читайте также:

США ввели новые санкции против Ирана

Власти США идентифицировали 44 физических и юридических лица, которые, по оценкам американской стороны, причастны к иранской ядерной программе и сетям закупки вооружений. Среди них есть те, кто, как утверждают в Вашингтоне, поддерживает баллистические ракеты и военную авиацию Ирана.

Государственный департамент одновременно вводит ограничения против пяти физических лиц и одного предприятия, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований (SPND). В сообщении подчеркивается, что SPND в американской интерпретации считается прямым правопреемником довоенной иранской программы по созданию ядерного оружия, которая действовала до 2004 года.

Ряд подсанкционных лиц якобы пытались получить технологии двойного назначения и техническую экспертизу, которые могут быть использованы при разработке ядерных боеголовок.

Отдельно США напомнили о возобновлении ряда санкций 27 сентября и связали нынешние шаги с резолюциями Совета Безопасности ООН — в частности с документами под номерами 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929.

Нынешние санкции, по словам объявителей, должны стать предупреждением для тех, кто пытается обойти существующие ограничения и поставлять Ирану компоненты, которые могут быть использованы в военных или ядерных программах.

Напомним, в начале сентября США ввели санкции против компаний и морских судов, которые перевозили незаконно иранскую нефть.

Между тем в разведке зафиксировали уменьшение поддержки России со стороны Ирана.

Также ВладимирЗеленский поддержал решение Совбеза ООН возобновить санкции против Ирана.

США Иран санкции ядерное оружие политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации