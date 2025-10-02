США обвинили Иран в попытках покупать двойные технологии

Выставка военной техники в Иране посреди улицы. Фото: Маджид Асгарипур/WANA/Reuters

В Вашингтоне объявили о новом пакете санкций, направленном на усиление давления на Иран из-за якобы нарушения ядерных обязательств и попытки обхода международных ограничений. Санкции будут направлены как на отдельных лиц, так и на сети, связанные с разработкой и поставкой компонентов для военных программ Тегерана.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома США.

США ввели новые санкции против Ирана

Власти США идентифицировали 44 физических и юридических лица, которые, по оценкам американской стороны, причастны к иранской ядерной программе и сетям закупки вооружений. Среди них есть те, кто, как утверждают в Вашингтоне, поддерживает баллистические ракеты и военную авиацию Ирана.

Государственный департамент одновременно вводит ограничения против пяти физических лиц и одного предприятия, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований (SPND). В сообщении подчеркивается, что SPND в американской интерпретации считается прямым правопреемником довоенной иранской программы по созданию ядерного оружия, которая действовала до 2004 года.

Ряд подсанкционных лиц якобы пытались получить технологии двойного назначения и техническую экспертизу, которые могут быть использованы при разработке ядерных боеголовок.

Отдельно США напомнили о возобновлении ряда санкций 27 сентября и связали нынешние шаги с резолюциями Совета Безопасности ООН — в частности с документами под номерами 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929.

Нынешние санкции, по словам объявителей, должны стать предупреждением для тех, кто пытается обойти существующие ограничения и поставлять Ирану компоненты, которые могут быть использованы в военных или ядерных программах.

Напомним, в начале сентября США ввели санкции против компаний и морских судов, которые перевозили незаконно иранскую нефть.

Между тем в разведке зафиксировали уменьшение поддержки России со стороны Ирана.

Также ВладимирЗеленский поддержал решение Совбеза ООН возобновить санкции против Ирана.