США ввели санкции против компаний за контрабанду иранской нефти

США ввели санкции против компаний за контрабанду иранской нефти

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:21
США ввели санкции против компаний за контрабанду иранской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую. Американцы сделали еще один шаг для усиления давления на тех, кто помогает России и Ирану в обходе ограничений.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 3 сентября.

Читайте также:

Санкции от США

Ермак отметил, что за сделками стоит иракско-китайский бизнесмен, который сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, сеть генерирует сотни миллионов долларов и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Под ограничения попали семь компаний и девять танкеров, которые участвовали в схеме.

Ермак заявил, что эти ограничения являются четким сигналом, что любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены.

"Вместе с нашими союзниками мы продолжаем строить систему, которая лишает агрессоров финансовых ресурсов для войны. Ряд предложений санкционной группы учитываются при введении санкций. Благодарны США за последовательную работу", — добавил руководитель ОП.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, среди американцев провели опрос о введении санкций против государств, способствующих Москве в ведении войны.

А по информации СМИ, Европейский Союз может объявить о вторичных санкциях против России.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
