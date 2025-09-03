США ввели санкции против компаний за контрабанду иранской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило санкции против сети компаний и морских судов, которые занимались контрабандой иранской нефти, замаскированной под иракскую. Американцы сделали еще один шаг для усиления давления на тех, кто помогает России и Ирану в обходе ограничений.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 3 сентября.

Санкции от США

Ермак отметил, что за сделками стоит иракско-китайский бизнесмен, который сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, сеть генерирует сотни миллионов долларов и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Под ограничения попали семь компаний и девять танкеров, которые участвовали в схеме.

Ермак заявил, что эти ограничения являются четким сигналом, что любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены.

"Вместе с нашими союзниками мы продолжаем строить систему, которая лишает агрессоров финансовых ресурсов для войны. Ряд предложений санкционной группы учитываются при введении санкций. Благодарны США за последовательную работу", — добавил руководитель ОП.

Пост Ермака. Фото: скриншот

