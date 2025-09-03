Відео
Україна
США ввели санкції проти компаній за контрабанду іранської нафти

США ввели санкції проти компаній за контрабанду іранської нафти

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:21
США запровадили санкції проти компаній за контрабанду іранської нафти
Міністр фінансів США Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило санкції проти мережі компаній та морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську. Американці зробили ще один крок для посилення тиску на тих, хто допомагає Росії та Ірану в обході обмежень.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Санкції від США

Єрмак зауважив, що за оборудками стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який наразі проживає в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

За його словами, мережа генерує сотні мільйонів доларів та напряму працює в інтересах держави-спонсора тероризму. Під обмеження потрапили сім компаній та девʼять танкерів, які брали участь у схемі.

Єрмак заявив, що ці обмеження є чітким сигналом, що будь-які спроби допомагати Ірану чи Росії в обході санкцій приречені.

"Разом із нашими союзниками ми продовжуємо будувати систему, яка позбавляє агресорів фінансових ресурсів для війни. Низка пропозицій санкційної групи враховуються при запровадженні санкцій. Вдячні США за послідовну роботу", — додав керівник ОП.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, серед американців провели опитування про запровадження санкцій проти держав, що сприяють Москві у веденні війни.

А за інформацією ЗМІ, Європейський Союз може оголосити про вторинні санкції проти Росії.

Офіс президента США Іран санкції Андрій Єрмак Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
