Головна Новини дня США запровадили санкції проти Ірану через ядерну зброю

США запровадили санкції проти Ірану через ядерну зброю

Ua en ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 08:45
США звинуватили Іран у спробах купувати подвійні технології
Виставка військової техніки в Ірані посеред вулиці. Фото: Маджид Асгаріпур/WANA/Reuters

У Вашингтоні оголосили про новий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Іран через нібито порушення ядерних зобов’язань та спроби обходу міжнародних обмежень. Санкції будуть спрямовані як на окремих осіб, так і на мережі, пов’язані з розробкою та постачанням компонентів для військових програм Тегерана.

Про це повідомила пресслужба Білого дому США. 

Читайте також:

США ввели нові санкції проти Ірану

Влада США ідентифікувала 44 фізичні та юридичні особи, які, за оцінками американської сторони, причетні до іранської ядерної програми та мереж закупівлі озброєнь. Серед них є ті, хто, як стверджують у Вашингтоні, підтримує балістичні ракети та військову авіацію Ірану.

Державний департамент одночасно запроваджує обмеження проти п’яти фізичних осіб і одного підприємства, пов’язаних з Організацією оборонних інновацій та досліджень (SPND). У повідомленні підкреслюється, що SPND в американській інтерпретації вважається прямим правонаступником довоєнної іранської програми зі створення ядерної зброї, яка діяла до 2004 року.

Низка підсанкційних осіб нібито намагалися отримати технології подвійного призначення й технічну експертизу, які можуть бути використані при розробці ядерних боєголовок. 

Окремо США нагадали про відновлення низки санкцій 27 вересня і пов’язали нинішні кроки з резолюціями Ради Безпеки ООН – зокрема з документами під номерами 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929.

Нинішні санкції, за словами оголошувачів, мають стати попередженням для тих, хто намагається обійти існуючі обмеження і постачати Ірану компоненти, які можуть бути використані у військових або ядерних програмах.

Нагадаємо, на початку вересня США запровадили санкції проти компаній та морських суден, які перевозили незаконно іранську нафту

Тим часом у розвідці зафіксували зменшення підтримки Росії з боку Ірану.

Також Володимир Зеленський підтримав рішення Радбезу ООН відновити санкції проти Ірану.

США Іран санкції ядерна зброя політики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
