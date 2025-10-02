США звинуватили Іран у спробах купувати подвійні технології

США запровадили санкції проти Ірану через ядерну зброю
У Вашингтоні оголосили про новий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Іран через нібито порушення ядерних зобов’язань та спроби обходу міжнародних обмежень. Санкції будуть спрямовані як на окремих осіб, так і на мережі, пов’язані з розробкою та постачанням компонентів для військових програм Тегерана.
Про це повідомила пресслужба Білого дому США.
США ввели нові санкції проти Ірану
Влада США ідентифікувала 44 фізичні та юридичні особи, які, за оцінками американської сторони, причетні до іранської ядерної програми та мереж закупівлі озброєнь. Серед них є ті, хто, як стверджують у Вашингтоні, підтримує балістичні ракети та військову авіацію Ірану.
Державний департамент одночасно запроваджує обмеження проти п’яти фізичних осіб і одного підприємства, пов’язаних з Організацією оборонних інновацій та досліджень (SPND). У повідомленні підкреслюється, що SPND в американській інтерпретації вважається прямим правонаступником довоєнної іранської програми зі створення ядерної зброї, яка діяла до 2004 року.
Низка підсанкційних осіб нібито намагалися отримати технології подвійного призначення й технічну експертизу, які можуть бути використані при розробці ядерних боєголовок.
Окремо США нагадали про відновлення низки санкцій 27 вересня і пов’язали нинішні кроки з резолюціями Ради Безпеки ООН – зокрема з документами під номерами 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 і 1929.
Нинішні санкції, за словами оголошувачів, мають стати попередженням для тих, хто намагається обійти існуючі обмеження і постачати Ірану компоненти, які можуть бути використані у військових або ядерних програмах.
Нагадаємо, на початку вересня США запровадили санкції проти компаній та морських суден, які перевозили незаконно іранську нафту.
Тим часом у розвідці зафіксували зменшення підтримки Росії з боку Ірану.
Також Володимир Зеленський підтримав рішення Радбезу ООН відновити санкції проти Ірану.
