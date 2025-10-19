Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Іран більше не обмежений ядерною угодою

Іран більше не обмежений ядерною угодою

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 02:28
Оновлено: 02:27
Іран більше пов'язаний з обмеженнями ядерної угоди
Іранська ракетна зброя. Ілюстративне фото: Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна більше не дотримуватиметься обмежень у розвитку своєї ядерної програми. Причина в тому, що термін ядерної угоди, укладеної 2015 року, офіційно закінчився.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також:

Що заявили в Ірані

"(Із цього моменту. — Ред.) усі положення (угоди. — Ред.), включно з обмеженнями на іранську ядерну програму та пов'язаними з ними механізмами, вважаються припиненими", — ідеться в заяві МЗС.

Зазначимо, що Спільний всеосяжний план дій (СВПД) 2015 року, більш відомий як іранська ядерна угода, обмежив ядерну діяльність країни, включно із запасами урану, що накопичуються, і дослідницькими роботами, в обмін на послаблення санкцій.

Цю угоду уклали 2015 року США, Британія, Росія, Китай і Німеччина разом із Європейським Союзом. Хоча, як і відомо, президент США Дональд Трамп у 2018 році, під час свого першого президентського терміну, оголосив про вихід США з угоди.

Учора, 18 жовтня, термін дії ядерної угоди офіційно сплив, через 10 років після її ухвалення Радбезом ООН.

"Іран твердо заявляє про свою прихильність дипломатії", — додали в МЗС країни.

Нагадаємо, на початку жовтня США оголосили про нові санкції, спрямовані на посилення тиску на Іран через нібито порушення ядерних зобов'язань і спроби обходу міжнародних обмежень.

Також ми писали, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський привітав рішення Радбезу ООН відновити санкції проти Ірану.

Іран ядерна зброя договір документи угода ядерна енергетика
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
