Іран більше пов'язаний з обмеженнями ядерної угоди

Іранська ракетна зброя. Ілюстративне фото: Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що країна більше не дотримуватиметься обмежень у розвитку своєї ядерної програми. Причина в тому, що термін ядерної угоди, укладеної 2015 року, офіційно закінчився.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Що заявили в Ірані

"(Із цього моменту. — Ред.) усі положення (угоди. — Ред.), включно з обмеженнями на іранську ядерну програму та пов'язаними з ними механізмами, вважаються припиненими", — ідеться в заяві МЗС.

Зазначимо, що Спільний всеосяжний план дій (СВПД) 2015 року, більш відомий як іранська ядерна угода, обмежив ядерну діяльність країни, включно із запасами урану, що накопичуються, і дослідницькими роботами, в обмін на послаблення санкцій.

Цю угоду уклали 2015 року США, Британія, Росія, Китай і Німеччина разом із Європейським Союзом. Хоча, як і відомо, президент США Дональд Трамп у 2018 році, під час свого першого президентського терміну, оголосив про вихід США з угоди.

Учора, 18 жовтня, термін дії ядерної угоди офіційно сплив, через 10 років після її ухвалення Радбезом ООН.

"Іран твердо заявляє про свою прихильність дипломатії", — додали в МЗС країни.

Нагадаємо, на початку жовтня США оголосили про нові санкції, спрямовані на посилення тиску на Іран через нібито порушення ядерних зобов'язань і спроби обходу міжнародних обмежень.

Також ми писали, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський привітав рішення Радбезу ООН відновити санкції проти Ірану.