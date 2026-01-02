Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пригрозив Ірану через протести в країні — що сказав

Трамп пригрозив Ірану через протести в країні — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 13:18
Протести в Ірані — Трамп пригрозив втрутитися
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану втрутитися, якщо протести в країні призведуть до кровопролиття. За його словами, Америка перебуває в повній бойовій готовності.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social. 

Реклама
Читайте також:

Трамп погрожує Ірану через протести

Трамп заявив, що США готові діяти, якщо влада Ірану застосує силу проти мирних громадян, які вийшли на мітинги. 

"Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії і перебуваємо в повній бойовій готовності", — запевнив американський президент.

Протести в Ірані
Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, в Ірані кілька днів тривають протести через економічні труднощі. Вже є загиблі і поранені. Це найбільші протести в Ісламській Республіці за останні три роки.

Також ми писали, Венесуела просила РФ, Китай та Іран про зброю. Президент країни шукає допомоги в ремонті літаків, постачанні оборонних радарів та, можливо, навіть ракет. 

США Іран Дональд Трамп протести економіка валюта
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації