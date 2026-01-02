Протести в Ірані — Трамп пригрозив втрутитися

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану втрутитися, якщо протести в країні призведуть до кровопролиття. За його словами, Америка перебуває в повній бойовій готовності.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Трамп погрожує Ірану через протести

Трамп заявив, що США готові діяти, якщо влада Ірану застосує силу проти мирних громадян, які вийшли на мітинги.

"Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії і перебуваємо в повній бойовій готовності", — запевнив американський президент.

Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, в Ірані кілька днів тривають протести через економічні труднощі. Вже є загиблі і поранені. Це найбільші протести в Ісламській Республіці за останні три роки.

Також ми писали, Венесуела просила РФ, Китай та Іран про зброю. Президент країни шукає допомоги в ремонті літаків, постачанні оборонних радарів та, можливо, навіть ракет.