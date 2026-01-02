Протести в Ірані — Трамп пригрозив втрутитися

Трамп пригрозив Ірану через протести в країні — що сказав
Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану втрутитися, якщо протести в країні призведуть до кровопролиття. За його словами, Америка перебуває в повній бойовій готовності.
Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп погрожує Ірану через протести
Трамп заявив, що США готові діяти, якщо влада Ірану застосує силу проти мирних громадян, які вийшли на мітинги.
"Якщо Іран буде стріляти і жорстоко вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії і перебуваємо в повній бойовій готовності", — запевнив американський президент.
Нагадаємо, в Ірані кілька днів тривають протести через економічні труднощі. Вже є загиблі і поранені. Це найбільші протести в Ісламській Республіці за останні три роки.
Також ми писали, Венесуела просила РФ, Китай та Іран про зброю. Президент країни шукає допомоги в ремонті літаків, постачанні оборонних радарів та, можливо, навіть ракет.
