Главная Новости дня Трамп пригрозил Ирану из-за протестов в стране — что сказал

Трамп пригрозил Ирану из-за протестов в стране — что сказал

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 13:18
Протесты в Иране — Трамп пригрозил вмешаться
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану вмешаться, если протесты в стране приведут к кровопролитию. По его словам, Америка находится в полной боевой готовности.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Читайте также:

Трамп угрожает Ирану из-за протестов

Трамп заявил, что США готовы действовать, если власти Ирана применят силу против мирных граждан, которые вышли на митинги.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию и находимся в полной боевой готовности", — заверил американский президент.

Протести в Ірані
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, в Иране несколько дней продолжаются протесты из-за экономических трудностей. Уже есть погибшие и раненые. Это крупнейшие протесты в Исламской Республике за последние три года.

Также мы писали, Венесуэла просила РФ, Китай и Иран об оружии. Президент страны ищет помощи в ремонте самолетов, поставке оборонных радаров и, возможно, даже ракет.

США Иран Дональд Трамп протесты экономика валюта
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
