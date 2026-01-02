Протесты в Иране — Трамп пригрозил вмешаться

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану вмешаться, если протесты в стране приведут к кровопролитию. По его словам, Америка находится в полной боевой готовности.

Об этом Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Трамп угрожает Ирану из-за протестов

Трамп заявил, что США готовы действовать, если власти Ирана применят силу против мирных граждан, которые вышли на митинги.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это обычно бывает, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию и находимся в полной боевой готовности", — заверил американский президент.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, в Иране несколько дней продолжаются протесты из-за экономических трудностей. Уже есть погибшие и раненые. Это крупнейшие протесты в Исламской Республике за последние три года.

Также мы писали, Венесуэла просила РФ, Китай и Иран об оружии. Президент страны ищет помощи в ремонте самолетов, поставке оборонных радаров и, возможно, даже ракет.