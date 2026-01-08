Протести в Ірані посилюються — що відомо про ситуацію

Іран охопили масштабні протести — яка ситуація зараз
В Ірані фіксують масштабні перебої з інтернетом на тлі посилення протестів, які швидко поширюються за межі Тегерана. Також під час мітингів в Тегерані лунали постріли.
Про це інформують іноземні ЗМІ, зокрема Clash Report та Iran Wire у четвер, 8 січня.
Протести в Ірані — яка ситуація
Масштабні протести в Ірані продовжуються. Ситуація загострюється — відтак під час протестів в Тегерані пролунали постріли.
За даними ЗМІ, в Ірані спостерігаються масштабні перебої з інтернетом.
У Тегерані та західних регіонах відсутнє покриття. На іншій території країни інтернет працює з перебоями.
Масштаб протестів у країні зростає. Демонстрації швидко поширюються за межі Тегерана. Учасники акцій виступають проти місцевої влади.
Нагадаємо, що протести в Ірані тривають з кінця грудня 2025 року. Почавшись як страйки профспілок торговців через обвал національної валюти та інфляцію, вони переросли у масові демонстрації та студентські протести.
За даними ЗМІ, вже відомо 36 загиблих під час протестів, зокрема двоє — представники сил безпеки Ірану. Також понад дві тисячі людей затримали.
Реакція Трампа на протести в Ірані
Президент США Дональд Трамп відреагував на посилення протестів в Ірані.
"Ми жорстко вдаримо по Ірану, якщо вони вб'ють протестувальників", — пригрозив лідер Америки.
Крім того, очільник Білого дому звернувся до народу Ірану:
"Ви повинні сильно прагнути свободи. Немає нічого кращого за свободу. Ви — хоробрий народ. Шкода, що з вашою країною сталося таке. Ваша країна була великою країною.
Я пам'ятаю, як багато років тому, коли я був молодим розробником, мої друзі поїхали до Ірану і досягли там великого успіху".
Нагадаємо, що 8 січня у МЗС закликали українців терміново залишити Іран через безпекову ситуацію.
Раніше ми інформували, що в Ірані спалахнули масові протести — є загиблі та поранені.
