Головна Новини дня Іран охопили масштабні протести — яка ситуація зараз

Іран охопили масштабні протести — яка ситуація зараз

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 22:06
Протести в Ірані посилюються — що відомо про ситуацію
Протести в Ірані 8 січня 2026 року. Фото: кадр з відео

В Ірані фіксують масштабні перебої з інтернетом на тлі посилення протестів, які швидко поширюються за межі Тегерана. Також під час мітингів в Тегерані лунали постріли.

Про це інформують іноземні ЗМІ, зокрема Clash Report та Iran Wire у четвер, 8 січня.

Читайте також:

Протести в Ірані — яка ситуація

Масштабні протести в Ірані продовжуються. Ситуація загострюється — відтак під час протестів в Тегерані пролунали постріли.

За даними ЗМІ, в Ірані спостерігаються масштабні перебої з інтернетом.

У Тегерані та західних регіонах відсутнє покриття. На іншій території країни інтернет працює з перебоями.

Масштаб протестів у країні зростає. Демонстрації швидко поширюються за межі Тегерана. Учасники акцій виступають проти місцевої влади.

Нагадаємо, що протести в Ірані тривають з кінця грудня 2025 року. Почавшись як страйки профспілок торговців через обвал національної валюти та інфляцію, вони переросли у масові демонстрації та студентські протести.

За даними ЗМІ, вже відомо 36 загиблих під час протестів, зокрема двоє — представники сил безпеки Ірану. Також понад дві тисячі людей затримали.

Реакція Трампа на протести в Ірані

Президент США Дональд Трамп відреагував на посилення протестів в Ірані.

"Ми жорстко вдаримо по Ірану, якщо вони вб'ють протестувальників", — пригрозив лідер Америки.

Крім того, очільник Білого дому звернувся до народу Ірану:

"Ви повинні сильно прагнути свободи. Немає нічого кращого за свободу. Ви — хоробрий народ. Шкода, що з вашою країною сталося таке. Ваша країна була великою країною.

Я пам'ятаю, як багато років тому, коли я був молодим розробником, мої друзі поїхали до Ірану і досягли там великого успіху".

Нагадаємо, що 8 січня у МЗС закликали українців терміново залишити Іран через безпекову ситуацію.

Раніше ми інформували, що в Ірані спалахнули масові протести — є загиблі та поранені.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
