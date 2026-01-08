Українців просять залишити Іран — звернення МЗС

У МЗС закликали українців терміново залишити Іран
Міністерство закордонних справ України звернулось до громадян, які зараз перебувають на території Ісламської Республіки Іран. Через критичну ситуацію з безпекою відомство рекомендує українцям по можливості швидше залишити територію країни.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС у четвер, 8 січня.
МЗС попереджає українців про небезпеку в Ірані
Як зазначається у повідомленні дипломатичного відомства, громадяни можуть залишити територію Ірану, скориставшись трьома пунктами пропуску. У повідомленні вказані наступні:
- Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран).
- Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак.
- Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.
У МЗС наголосили на необхідності дотримання рекомендацій місцевих органів влади. У відомстві нагадали, що не варто вступати у конфлікт з правоохоронними органами Ірану, і за будь-яких ситуацій зберігати спокій.
"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран", — сказано у повідомленні.
У разі відкриття додаткових маршрутів для виїзду з країни, підкреслили у відомстві, інформація буде оперативно оновлюватись на офіційних ресурсах МЗС.
У відомстві надали координати, за якими громадяни можуть звернутися по допомогу у разі екстренної ситуації:
- гаряча лінія: +98 9128 436 681
- email: emb_ir@mfa.gov.ua
- або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588
- адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua
Як ми раніше повідомляли, Іран сколихнули масштабні протести. Внаслідок зіткнень є загиблі і поранені.
Також ми писали, що політична верхівка Ірану підготувала сценарій на випадок, якщо через масові заворушення доведеться рятуватися. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї планує втекти до Росії.
