Українців просять залишити Іран — звернення МЗС

Антиамериканський та антиізраїльський білборд на будівлі в Тегерані. Фото: Majid Asgaripour/WANA

Міністерство закордонних справ України звернулось до громадян, які зараз перебувають на території Ісламської Республіки Іран. Через критичну ситуацію з безпекою відомство рекомендує українцям по можливості швидше залишити територію країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС у четвер, 8 січня.

Реклама

Читайте також:

МЗС попереджає українців про небезпеку в Ірані

Як зазначається у повідомленні дипломатичного відомства, громадяни можуть залишити територію Ірану, скориставшись трьома пунктами пропуску. У повідомленні вказані наступні:

Реклама

Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран).

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак.

Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

У МЗС наголосили на необхідності дотримання рекомендацій місцевих органів влади. У відомстві нагадали, що не варто вступати у конфлікт з правоохоронними органами Ірану, і за будь-яких ситуацій зберігати спокій.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран", — сказано у повідомленні.

Реклама

У разі відкриття додаткових маршрутів для виїзду з країни, підкреслили у відомстві, інформація буде оперативно оновлюватись на офіційних ресурсах МЗС.

У відомстві надали координати, за якими громадяни можуть звернутися по допомогу у разі екстренної ситуації:

Реклама

гаряча лінія: +98 9128 436 681

email: emb_ir@mfa.gov.ua

або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588

адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua

Скриншот повідомлення МЗС України у Telegram

Як ми раніше повідомляли, Іран сколихнули масштабні протести. Внаслідок зіткнень є загиблі і поранені.

Також ми писали, що політична верхівка Ірану підготувала сценарій на випадок, якщо через масові заворушення доведеться рятуватися. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї планує втекти до Росії.