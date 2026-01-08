Відео
Головна Новини дня У МЗС закликали українців терміново залишити Іран

У МЗС закликали українців терміново залишити Іран

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:55
Українців просять залишити Іран — звернення МЗС
Антиамериканський та антиізраїльський білборд на будівлі в Тегерані. Фото: Majid Asgaripour/WANA

Міністерство закордонних справ України звернулось до громадян, які зараз перебувають на території Ісламської Республіки Іран. Через критичну ситуацію з безпекою відомство рекомендує українцям по можливості швидше залишити територію країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС у четвер, 8 січня.

Читайте також:

МЗС попереджає українців про небезпеку в Ірані

Як зазначається у повідомленні дипломатичного відомства, громадяни можуть залишити територію Ірану, скориставшись трьома пунктами пропуску. У повідомленні вказані наступні:

  • Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран).
  • Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією – Нордуз/Агарак.
  • Прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною – Базорган/Сероу.

У МЗС наголосили на необхідності дотримання рекомендацій місцевих органів влади. У відомстві нагадали, що не варто вступати у конфлікт з правоохоронними органами Ірану, і за будь-яких ситуацій зберігати спокій.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Ісламській Республіці Іран", — сказано у повідомленні.

У разі відкриття додаткових маршрутів для виїзду з країни, підкреслили у відомстві, інформація буде оперативно оновлюватись на офіційних ресурсах МЗС.

У відомстві надали координати, за якими громадяни можуть звернутися по допомогу у разі екстренної ситуації:

  • гаряча лінія: +98 9128 436 681
  • email: emb_ir@mfa.gov.ua
  • або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1588
  • адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua
У МЗС закликали українців терміново залишити Іран - фото 1
Скриншот повідомлення МЗС України у Telegram

Як ми раніше повідомляли, Іран сколихнули масштабні протести. Внаслідок зіткнень є загиблі і поранені.

Також ми писали, що політична верхівка Ірану підготувала сценарій на випадок, якщо через масові заворушення доведеться рятуватися. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї планує втекти до Росії.

Іран українці МЗС протести
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
