Главная Новости дня В МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран

В МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:55
Украинцев просят покинуть Иран - обращение МИД
Антиамериканский и антиизраильский билборд на здании в Тегеране. Фото: Majid Asgaripour/WANA

Министерство иностранных дел Украины обратилось к гражданам, которые сейчас находятся на территории Исламской Республики Иран. Из-за критической ситуации с безопасностью ведомство рекомендует украинцам по возможности быстрее покинуть территорию страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД в четверг, 8 января.

Читайте также:

МИД предупреждает украинцев об опасности в Иране

Как отмечается в сообщении дипломатического ведомства, граждане могут покинуть территорию Ирана, воспользовавшись тремя пунктами пропуска. В сообщении указаны следующие:

  • Международный аэропорт им. Имама Хомейни (г. Тегеран).
  • Пограничный пункт пропуска на границе с Арменией - Нордуз/Агарак.
  • Пограничный пункт пропуска на границе с Турцией - Базорган/Сероу.

В МИД подчеркнули необходимость соблюдения рекомендаций местных органов власти. В ведомстве напомнили, что не стоит вступать в конфликт с правоохранительными органами Ирана, и при любых ситуациях сохранять спокойствие.

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Исламской Республике Иран", — сказано в сообщении.

В случае открытия дополнительных маршрутов для выезда из страны, подчеркнули в ведомстве, информация будет оперативно обновляться на официальных ресурсах МИД.

В ведомстве предоставили координаты, по которым граждане могут обратиться за помощью в случае экстренной ситуации:

  • горячая линия: +98 9128 436 681
  • email: emb_ir@mfa.gov.ua
  • или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1588
  • адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua
В МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран - фото 1
Скриншот сообщения МИД Украины в Telegram

Как мы ранее сообщали, Иран всколыхнули масштабные протесты. В результате столкновений есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что политическая верхушка Ирана подготовила сценарий на случай, если из-за массовых беспорядков придется спасаться. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи планирует сбежать в Россию.

Иран украинцы МИД протесты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
