Протести в Ірані 11 січня - число жертв знову зросло

Кількість загиблих під час протестів в Ірані збільшилась
Протести в Ірані забрали життя понад 500 людей, повідомляє в неділю, 11 січня американська правозахисна група HRANA. Тегеран погрожує атакувати військові бази Сполучених Штатів, якщо президент Дональд Трамп виконає погрози втрутитися та стати на захист протестувальників.
Про це повідомляє Reuters.
Протести в Ірані: що наразі відомо
Згідно з останніми даними, отриманими від активістів в Ірані та за його межами, правозахисна група HRANA, що базується в США, заявила, що підтвердила смерть 490 протестувальників та 48 співробітників служб безпеки, а також арешт понад 10 600 осіб за два тижні протестів. Іран не назвав офіційних даних про кількість жертв.
Оскільки духовний істеблішмент Ісламської Республіки зіткнувся з найбільшими демонстраціями з 2022 року, Трамп неодноразово погрожував втрутитися, якщо проти протестувальників буде застосовано силу. У вівторок Трамп мав заслухати брифінг від своїх чиновників щодо варіантів дій щодо Ірану, включаючи військові удари, використання секретної кіберзброї, розширення санкцій та надання онлайн-допомоги антиурядовим мережевим ресурсам.
"Давайте будемо відвертими: у разі нападу на Іран, окуповані території (Ізраїль), а також усі бази та кораблі США будуть нашою законною ціллю", — сказав спікер парламенту Ірану Мохаммед Бакер Калібаф, колишній командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
Протести розпочалися 28 грудня у відповідь на стрімке зростання цін, а потім обернулися проти клерикальних правителів, які керували країною з часів Ісламської революції 1979 року. Влада Ірану звинувачує США та Ізраїль у розпалюванні конфлікту. Потік інформації з Ірану був ускладнений через відключення інтернету з четверга.
Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності до можливості будь-якого втручання США. Ізраїльський військовий чиновник заявив, що протести є внутрішньою справою Ірану, але ізраїльські військові стежать за розвитком подій і готові відповісти "силою, якщо буде потрібно". За словами ізраїльського джерела, присутнього на розмові, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та держсекретар США Марко Рубіо обговорили можливість втручання США у протести в Ірані.
Нагадаємо, що Трамп заявив про готовність втрутитися у внутріполітичну ситуацію в Ірані. Тегеран попередив, що завдасть удару у відповідь.
Раніше ми також інформували, що МЗС України Андрій Сибіга закликав посилити тиск на Іран. Це обумовлено підтримкой Іраном війни Росії у війні проти України.
