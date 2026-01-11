Відео
США готуються до удару по Ірану — Тегеран пригрозив відповіддю

США готуються до удару по Ірану — Тегеран пригрозив відповіддю

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 13:58
США готуються до удару по Ірану 11 січня — Тегеран пригрозив відповіддю
Американські військові біля плакату з зображенням Трампа. Фото ілюстративне: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність втрутитися у внутріполітичну ситуацію в Ірані. Його адміністрація обговорює авіаудари по іранських об’єктах. Іран попередив, що завдасть удару у відповідь на атаку Сполучених Штатів.

Про це повідомляють WSJ та AP

Читайте також:

Вашингтон та Тегеран

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність США підтримати іранських протестувальників. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social: "Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти!". Однак остаточного рішення Трамп ще не прийняв. 

США готуються до удару по Ірану — Тегеран пригрозив відповіддю - фото 1
Допис Трампа у Telegram. Фото: скриншот

Державний департамент США окремо застеріг: "Не грайте в ігри з президентом Трампом. Коли він каже, що щось зробить, він це має на увазі".

Загальнонаціональні протести проти теократії Ірану призвели до того, що протестувальники заполонили вулиці Тегерану, та  другого за величиною міста країни. Через збій інтернету в Ірані та відключення телефонних ліній, оцінити масштаби демонстрацій стало складніше. Кількість загиблих у протестах зросла — це щонайменше 116 людей, повідомили активісти, і 2600 протестувальників було затримано.

Іранська армія в суботу пообіцяла приєднатися до репресій проти протестувальників, оскільки демонстрації проти режиму продовжують зростати, а кількість загиблих – збільшується. Армія заявила, що "рішуче захищатиме національні інтереси, стратегічну інфраструктуру та державну власність", звинувативши Ізраїль та "терористичні групи" у заворушеннях, і пообіцявши "зірвати ворожі змови".

Тим часом спікер парламенту Ірану попередив, що американські військові та Ізраїль стануть "законними цілями", якщо США завдасть удару по Ісламській Республіці, як погрожував Трамп. Іранський чиновник безпосередньо погрожував Ізраїлю (яку він назвав "окупованою територією") та американським військовим превентивним ударом.

"У разі нападу на Іран, як окупована територія, так і всі американські військові центри, бази та кораблі в регіоні будуть нашими законними цілями, Ми ... діятимемо на основі будь-яких об’єктивних ознак загрози", — сказав він.

Нагадаємо, що протести в Ірані підняли ціни на нафту. Це відбувається на тлі ризиків перебоїв постачання з Венесуели.

Раніше ми також інформували, що МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Іран. Причиною є підтримка Іраном війни Росії проти України.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
